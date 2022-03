Wout van Aert en co misrekenen zich in Parijs-Nice, Fransman Burgaudeau pakt zo eerste profzege

In de slotmeters voelde Burgaudeau nog de hete adem van de sprinters in zijn nek. De Fransman lijkt stil te vallen voor de streep, maar houdt nog net stand. Een belangrijke zege voor TotalEnergies.

Burgaudeau is in het zicht van de vaste camera's. Komt het peloton te laat?

16 uur 13. Burgaudeau is in het zicht van de vaste camera's. Komt het peloton te laat? .

In een scherpe bocht schuwt Burgaudeau de risico's niet. Het ziet er goed uit voor de Fransman.

16 uur 13. In een scherpe bocht schuwt Burgaudeau de risico's niet. Het ziet er goed uit voor de Fransman. .

Dwars door Vlaanderen-winnaar Dylan van Baarle neemt de kop in het peloton. Plots smelt de voorsprong van Burgaudeau als sneeuw voor de zon.

16 uur 10. Nog 3 km. Dwars door Vlaanderen-winnaar Dylan van Baarle neemt de kop in het peloton. Plots smelt de voorsprong van Burgaudeau als sneeuw voor de zon. .

18 seconden voor Burgaudeau. Laat het peloton zich in de luren leggen?

16 uur 09. 18 seconden voor Burgaudeau. Laat het peloton zich in de luren leggen? .

Burgaudeau houdt nog 15 tellen over op het peloton. Volstaat dat? Nog 4 kilometer.

16 uur 08. Fransman versus peloton. Burgaudeau houdt nog 15 tellen over op het peloton. Volstaat dat? Nog 4 kilometer. .

Het is weer een mooie finale

16 uur 06. Het is weer een mooie finale. Renaat Schotte.

Wanneer Pacher een tegenoffensief lanceert, glipt Vansevenant mee. In het peloton is de organisatie voorlopig ver te zoeken.

16 uur 05. Vansevenant reageert. Wanneer Pacher een tegenoffensief lanceert, glipt Vansevenant mee. In het peloton is de organisatie voorlopig ver te zoeken. .

16:03

16 uur 03. Van Aert in 4e positie. Op de eerste rij van het peloton is Van Aert niet van plan om zich te laten verrassen. De groene trui kan vandaag een 2e zegeruiker veroveren in Parijs-Nice. .