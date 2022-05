Remco Evenepoel peuzelt als tussendoortje ook Gullegem Koerse op

clock 17:38 17 uur 38. In de sprint om plek twee is het Weemaes die gemakkelijk aan het langste eind trekt. Van Grieken mag als derde mee op het podium, sterk van de jonge West-Vlaming. . In de sprint om plek twee is het Weemaes die gemakkelijk aan het langste eind trekt. Van Grieken mag als derde mee op het podium, sterk van de jonge West-Vlaming.

clock 17:37 17 uur 37. Evenepoel wint. Op 200 meter van de streep durft Evenepoel nu toch te juichen. Hij behaalt hier in Gullegem zijn vierde overwinning in zeven koersdagen. Over zijn vorm hoeven dus geen twijfels te bestaan.

clock 17:36 Onder de vod. Hij kan eigenlijk beginnen vieren, maar voorlopig rijdt hij nog vol door. Wanneer durft hij te juichen? . 17 uur 36. last km

clock 17:32 17 uur 32. Het is misschien maar een kermiskoers, en een klein beetje een verplicht nummertje om de sponsors te plezieren, maar Evenepoel heeft er vandaag zeker niet met zijn klak naar gesmeten. De verliezers zullen straks moeten toegeven dat de beste gewonnen heeft.

clock 17:29 17 uur 29. Laatste 5 kilometer. Op de lange rechte steenweg zien we in de achtergrond niemand verschijnen. Het zegt veel over de voorsprong die Evenepoel heeft op zijn achtervolgers. Vijf kilometer van het einde is hij al zegezeker.

clock 17:26 17 uur 26. In zijn gekende stijl stoomt Evenepoel door. Als hij dit vasthoudt, kunnen we niet anders dan zeggen dat het meer dan verdiend is. Van bij de start was hij de meest bedrijvige renner van allemaal.

clock 17:25 17 uur 25. Sterke Remco Evenepoel gaat er als een speer vandoor op 11km van het einde.

clock 17:24 17 uur 24. Evenepoel is alleen. Is de strijd beslist? Evenepoel rijdt bij het ingaan van de laatste ronde zo'n 100 meter voor de anderen uit. De publiekslieveling begint aan een slottijdrit van 9 kilometer.

clock 17:23 17 uur 23. Evenepoel met een schicht. Evenepoel schiet weg uit de kopgroep. Hij speelt duidelijk met de pedalen vandaag. Niemand heeft meteen een antwoord in huis. Weemaes probeert in tweede instantie te corrigeren.

clock 17:19 17 uur 19. We trekken richting de laatste 10 kilometer. Voorlopig draaien ze met zes rond om hun voorsprong veilig te stellen. Wanneer starten ze met speculeren?

clock 17:14 1'02". Met nog twee rondes voor de boeg, lijkt het erop dat de anderen geklopt zijn. Ze volgen al op meer dan 1 minuut. . 17 uur 14. time difference

clock 17:10 17 uur 10. Snelle jongens vooraan. Evenepoel mag dan wel aan zijn sprint hebben gewerkt, als hij met deze jongens naar de streep rijdt, wordt hij waarschijnlijk geklopt. Weemaes is katterap en ook Van Grieken heeft een goede sprint. Benieuwd welk plannetje de anderen bekokstoven.

clock 17:05 17 uur 05. 6 renners met o.a. Evenepoel knallen weg uit de kopgroep.

clock 17:03 17 uur 03. De 6 koplopers zijn Van Avermaet, Livyns, Evenepoel, Weemaes, Van Grieken en Lyons. De achtervolgers hebben al een behoorlijke achterstand op deze mooie groep.

clock 17:01 17 uur 01. 6 koplopers. Nog twee renners hebben de kloof kunnen dichten. We zijn dus met zes vooraan. Zijn daar zeker bij: Evenepoel en Livyns.

clock 16:57 16 uur 57. Derde keer goede keer voor Remco? Bij Quick-Step proberen ze het dan maar op een andere manier. Eerst zet Stijn Steels aan en op het moment dat hij wordt bijgehaald, vertrekt Evenepoel. Slim gezien. Een drietal renners zijn er in geslaagd om mee te glippen.

clock 16:55 Als je je zou afvragen wie de populairste renner is in Gullegem... 16 uur 55.

clock 16:46 16 uur 46. De aanvallen van Evenepoel hebben de finale doen losbarsten. In de kopgroep kijken ze steeds meer naar elkaar. Er zijn duidelijk nog renners die zin hebben in een demarrage.

clock 16:44 3'15". Voor wie er nog aan zou twijfelen: de winnaar zit vooraan. De achterstand van het peloton bedraagt intussen meer dan 3 minuten. . 16 uur 44. time difference