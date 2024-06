Gianni Vermeersch demonstreert zijn gravelkunsten en knalt naar winst in Dwars door het Hageland

Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck) heeft Dwars door het Hageland op zak gestoken. De ex-wereldkampioen gravel voelde zich als een vis in het water op de onverharde stroken. In een sprint met twee op de Citadel van Diest knalde onze landgenoot uiteindelijk weg van Jonas Abrahamsen naar de zege.

"Het is de koers van de geleidelijk uitdunning", klonk het bij commentator Christophe Vandegoor. Niks vat Dwars door het Hageland 2024 beter samen.

Vanaf dat de vroege vlucht gegrepen werd op ongeveer 90 km van het einde, viel het geen moment meer stil onder leiding van een sterk Uno-X.

De ploeg wilde duidelijk tonen dat ze in bloedvorm verkeert. Met prikjes van Waerenskjold, uittredend winnaar Tiller en Abrahamsen - vorig weekend nog winnaar in Brussel - werd het tempo voortdurend de hoogte in gejaagd.

Op 50 km van het einde geraakt een van hun mannetjes mee in een groepje voorop. Abrahamsen maakte samen met sprinter Kaden Groves, Alec Segaert, Laurenz Rex en Guillaume Boivin deel uit van het leidende vijftal.

Op de voorlaatste keer Grasbos werden ze echter gegrepen en kwam alles weer samen. Alles te herdoen.

De volgende schifting gebeurde meteen na de samensmelting. Op de Citadel van Diest brak het peloton in stukken. We gingen de finale in met 11 renners, waarbij elke aanwezige ploeg bijna dubbel vertegenwoordigd was. Zo kon het ploegenspel vol gespeeld worden.

Op 15 km van het einde koos ex-wereldkampioen gravel Gianni Vermeersch het ruime sop. Hij kreeg het gezelschap van opnieuw Jonas Abrahamsen en verrassing Hartthijs de Vries.



En toen begon het ploegenspel. Abrahamsen reed geen meter op kop en zat in een zetel met de snelle Rasmus Tiller in de achtervolgende groep. Ook Vermeersch maakte kon gebruik maken van het ploegenspel. Telkens hij vol aanging was het Hermans die achteraan ging afstoppen, waardoor de achtervolgers eigenlijk nooit meer aanspraak maakten op een overwinning.

Het podium stond vast, alleen de volgorde was nog onbeslist. Het Grasbos kon geen uitsluitsel bieden en dus moesten we wachten op de Citadel van Diest.

Daar stond er geen maat op een ontketende Gianni Vermeersch. Hij remonteerde Abrahamsen en gaf zijn koppositie niet meer af.

Geen 3 op 3 voor Uno-X dat van start tot finish eigenlijk controle had. Wel eindelijk prijs voor Gianni Vermeersch na een resem ereplaatsen in het Hageland.