Mads Pedersen is Back in Business! Na perfect ploegenspel is hij onhoudbaar in eerste massasprint van de Dauphiné

Welke sprinter schiet straks de hoofdvogel af?

Door de vele hoogtemeters lieten veel rassprinters de Dauphiné links liggen. Als we onze blik werpen op de snelle mannen, steken Mads Pedersen (Lidl-Trek) en Sam Bennet (Decathlon-AG2R) er bovenuit.



Pedersen reed een dijk van een voorjaar en wil na enkele weken rust met een knal terugkeren in het peloton. Al is het voor de Deen vooral opbouwen richting de Tour de France.



Bennet verkeert nu al in bloedvorm. De stoere Ier was de grote slokop in de Vierdaagse van Duinkerke (die verrassend genoeg 6 dagen duurt). Hij won er 4 ritten, eindigde 1x tweede en 1x derde. Ook de leiders- en puntentrui belandden in zijn kast.



Houden we ook in het oog: Belgen Milan Menten (Lotto Dstny) en Vito Braet (Intermarché-Wanty), Emils Liepins (DSM-firmenich), Magnus Cort (Uno-X) en Lars Boven (Alpecin-Deceunick). Of eist iemand anders de spotlights op?