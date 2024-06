LIVE Dauphiné: Wat kan Remco Evenepoel bij zijn wederoptreden?

Een week na de Giro is het opnieuw smullen voor de wielerliefhebbers: met de 76e Dauphiné zijn we zoet voor 8 nieuwe dagen wielerspektakel van de bovenste plank!



Het klassieke aperitiefje voor de Ronde van Frankrijk lokt veel sterke renners naar de start. Wat kan de Bora-drietand Roglic-Hindley-Vlasov, groeit Evenepoel naar zijn beste niveau toe en hoe acteert het blok van Team Visma-Lease a Bike? Vragen die hopelijk deze week een antwoord krijgen.



Beginnen doen we met een etappe die voer is voor de sprinters: en avant!