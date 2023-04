Silvia Persico vloert Demi Vollering in Brabantse Pijl, Belgische revelatie Vanpachtenbeke wordt 7e

Demi Vollering heeft geen bisnummer kunnen opvoeren in de Brabantse Pijl bij de vrouwen. Het plannetje van SD Worx leek weer tot in de perfectie te werken, maar Vollering werd in de sprint van een elitegroepje verslagen door Silvia Persico (UAE). De Belgische (semi)prof Margot Vanpachtenbeke verbaasde door de toppers te volgen tot de finale. Ze werd uiteindelijk 7e.