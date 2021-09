Bahrain-feestje compleet in Geraardsbergen: Mohoric wint, Colbrelli is eindlaureaat

"Vandaag was ik de sterkste, maar deze week was Colbrelli de beste", opende dagwinnaar Mohoric na afloop. "We wisten dat we samen sterk stonden, dus wilden we onze kaarten wat anders uitspelen. We wilden de anderen uit hun kot lokken, zodat Sonny kon volgen. Het pakte perfect uit."

"Ik wou niet per se zo vroeg aanvallen, maar Asgreen vertrok dus moest ik wel volgen. Als ik niet had aangevallen had ik Sonny bijgestaan in de slotfase, maar dat hoefde dus niet. Of ik zelf aan de eindzege heb gedacht? Nee, de voorsprong van Sonny was te groot. Het doel was om zijn trui te verdedigen, maar uiteindelijk pakken we alles, een droomdag."