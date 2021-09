Caleb Ewan pikt zijn ritje mee in Benelux Tour, Küng is nieuwe leider

"Het was een super zware dag", vertelde dagwinnaar Caleb Ewan. "Ik wist niet hoe de benen zouden voelen, maar een aankomst die wat oploopt ligt me wel. Het was geen makkelijke zege, maar ik ben wel tevreden."



"Mjin team deed het perfect. Meerdere teams waren gemotiveerd om te spurten, maar de vlucht was sterk. Gelukkig haalden we ze op het einde nog in."