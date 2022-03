Biniam Girmay, the day after: "Ik voel de druk en ik zie me niet als een rolmodel"

13:37 13 uur 37. Einde persconferentie. Het gesprek met de journalisten is voorbij. . Einde persconferentie Het gesprek met de journalisten is voorbij.

13:31 13 uur 31. Dat ik voor deze ploeg gekozen heb vanwege het project? Jullie hebben gisteren wel kunnen zien wat het project inhoudt. Iedereen groeit samen. . Biniam Girmay. Dat ik voor deze ploeg gekozen heb vanwege het project? Jullie hebben gisteren wel kunnen zien wat het project inhoudt. Iedereen groeit samen. Biniam Girmay

13:30 13 uur 30. "Ook de toppers waren tevreden voor mij. Na de E3 gaven ze me al complimenten. Dat maakt me gelukkig", aldus de Afrikaanse winnaar van Gent-Wevelgem. . "Ook de toppers waren tevreden voor mij. Na de E3 gaven ze me al complimenten. Dat maakt me gelukkig", aldus de Afrikaanse winnaar van Gent-Wevelgem.

13:28 13 uur 28. Of ik bijvoorbeeld denk aan de puntentrui in de Giro? Dat weet ik niet. Alles komt nu heel snel op me af. . Biniam Girmay. Of ik bijvoorbeeld denk aan de puntentrui in de Giro? Dat weet ik niet. Alles komt nu heel snel op me af. Biniam Girmay

13:26 13 uur 26. "Ik ben hier heel gelukkig bij Intermarché-Wanty-Gobert", zegt Girmay, die nog enkele jaren onder contract ligt. "En wat mij betreft mag het langer duren." "Ik houd van koersen in België, op het weer na. En ik denk dat ik ook volgend jaar zal focussen op het Vlaamse werk." . "Ik ben hier heel gelukkig bij Intermarché-Wanty-Gobert", zegt Girmay, die nog enkele jaren onder contract ligt. "En wat mij betreft mag het langer duren." "Ik houd van koersen in België, op het weer na. En ik denk dat ik ook volgend jaar zal focussen op het Vlaamse werk."

13:25 13 uur 25. Dat ik een geschenk voor de wielersport zou zijn? Als eerste Afrikaan winnen, geeft ook druk. Iedereen kijkt naar jou en praat over jou. Ja, na gisteren voel ik de druk. Neen, ik zie mezelf niet als een rolmodel, wel zoals ik mezelf vroeger zag. Biniam Girmay. Dat ik een geschenk voor de wielersport zou zijn? Als eerste Afrikaan winnen, geeft ook druk. Iedereen kijkt naar jou en praat over jou. Ja, na gisteren voel ik de druk. Neen, ik zie mezelf niet als een rolmodel, wel zoals ik mezelf vroeger zag. Biniam Girmay

13:24 13 uur 24. En wat is nu de volgende stap? "Ik kijk uit naar de Giro", laat hij niet in zijn kaarten kijken. "Ik werk nog altijd om meer te winnen." . En wat is nu de volgende stap? "Ik kijk uit naar de Giro", laat hij niet in zijn kaarten kijken. "Ik werk nog altijd om meer te winnen."

13:23 13 uur 23. Aike Visbeek (performance manager) was mijn GPS. Ik kende de wegen niet. Als hij links zei, dan ging ik links. . Biniam Girmay. Aike Visbeek (performance manager) was mijn GPS. Ik kende de wegen niet. Als hij links zei, dan ging ik links. Biniam Girmay

13:21 13 uur 21. "Familie komt op de eerste plaats, meer dan mijn fiets", zegt Girmay. "Ik houd me aan mijn plan. Dit is nog maar het begin, er is nog veel tijd om te koersen." "Ik had mijn schema gedeeld met mijn vrouw en daar gingen we mee akkoord. Nog een week langer wegblijven, dat is niet gemakkelijk." . "Familie komt op de eerste plaats, meer dan mijn fiets", zegt Girmay. "Ik houd me aan mijn plan. Dit is nog maar het begin, er is nog veel tijd om te koersen." "Ik had mijn schema gedeeld met mijn vrouw en daar gingen we mee akkoord. Nog een week langer wegblijven, dat is niet gemakkelijk."

13:20 13 uur 20. Gent-Wevelgem staat boven het WK van vorig jaar. Dat was de beloftecategorie, hier waren alle grote namen. Biniam Girmay. Gent-Wevelgem staat boven het WK van vorig jaar. Dat was de beloftecategorie, hier waren alle grote namen. Biniam Girmay

13:19 13 uur 19. Er is nu heel wat aandacht voor de Afrikaanse wielrenner. "Ik hou van koersen en winnen, maar de bekende jongen worden en alle aandacht en camera's, dat ligt me minder. Of ik hier klaar voor ben? Dat denk ik niet." Hij verlangt naar het thuisfront. "Je moet zo'n zege met hen kunnen vieren. Ik wil echt terugkeren naar hen." . Er is nu heel wat aandacht voor de Afrikaanse wielrenner. "Ik hou van koersen en winnen, maar de bekende jongen worden en alle aandacht en camera's, dat ligt me minder. Of ik hier klaar voor ben? Dat denk ik niet." Hij verlangt naar het thuisfront. "Je moet zo'n zege met hen kunnen vieren. Ik wil echt terugkeren naar hen."

13:18 13 uur 18. Dat ik gisteren zo rustig oogde? Ik kon gisteren niet geloven dat ik gewonnen had. Vanbinnen huilde ik. . Biniam Girmay. Dat ik gisteren zo rustig oogde? Ik kon gisteren niet geloven dat ik gewonnen had. Vanbinnen huilde ik. Biniam Girmay

13:16 13 uur 16. "Niet veel jongeren winnen een klassieker", geeft Biniam Girmay nog aan. "Het blijft ongelofelijk." Straks keert hij terug naar Eritrea. "Gisteren won een landgenoot ook het Afrikaans kampioenschap. Er zal stevig gevierd worden." . "Niet veel jongeren winnen een klassieker", geeft Biniam Girmay nog aan. "Het blijft ongelofelijk." Straks keert hij terug naar Eritrea. "Gisteren won een landgenoot ook het Afrikaans kampioenschap. Er zal stevig gevierd worden."

13:15 13 uur 15. "Ik heb goed geslapen", glimlacht de winnaar. "Ik ben wel vermoeid. Ik heb 1.000 berichtjes gekregen." "Ik heb met mijn vrouw gebeld. Ze had de volledige koers rechtstreeks kunnen bekijken. Ze was aan het huilen. Ze weet hoe hard deze koers is." . "Ik heb goed geslapen", glimlacht de winnaar. "Ik ben wel vermoeid. Ik heb 1.000 berichtjes gekregen." "Ik heb met mijn vrouw gebeld. Ze had de volledige koers rechtstreeks kunnen bekijken. Ze was aan het huilen. Ze weet hoe hard deze koers is."

13:14 13 uur 14. Dit was het beste moment na het WK bij de beloften van vorig jaar. Iedereen in dit team was zo gelukkig, nog meer dan ik. We genieten nog altijd na. Biniam Girmay. Dit was het beste moment na het WK bij de beloften van vorig jaar. Iedereen in dit team was zo gelukkig, nog meer dan ik. We genieten nog altijd na. Biniam Girmay

13:13 13 uur 13. Er volgt meteen een grappig momentje. "Drink ik bier of water?", vraagt Girmay aan een van de mensen van zijn team met de sponsors in het achterhoofd. Hij mag zelf kiezen en gaat voor een watertje. . Er volgt meteen een grappig momentje. "Drink ik bier of water?", vraagt Girmay aan een van de mensen van zijn team met de sponsors in het achterhoofd. Hij mag zelf kiezen en gaat voor een watertje.

13:10 13 uur 10. Hij heeft zo'n 40 minuten op zich laten wachten, maar we vergeven de winnaar van Gent-Wevelgem die vertraging. Biniam Girmay is klaar om de (inter)nationale pers toe te spreken. . Hij heeft zo'n 40 minuten op zich laten wachten, maar we vergeven de winnaar van Gent-Wevelgem die vertraging. Biniam Girmay is klaar om de (inter)nationale pers toe te spreken.

