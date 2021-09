Fransen spelen het netjes uit, Vlad Van Mechelen wordt 4e op EK voor junioren

Op het EK wielrennen in Italië is Romain Gregoire de primus bij de junioren geworden. De Fransman klopte de Noor Per Strand Hagenes en zijn landgenoot Lenny Martinez in een sprint met z'n drieën. Voor de Belgen, goed voor goud en zilver in de tijdrit, zat er geen nieuwe medaille in. Vlad Van Mechelen won de sprint van het peloton en eindigde 4e.