Red Dragons overleven fikse dip tegen Estland en pakken ticket voor 1/8e finales met eerste EK-zege

clock 19:56 19 uur 56. Ferre Reggers maakt het af! 25-19. Ferre Reggers, wie anders? De jonge hoofdaanvaller bekroont zijn sterke match met het beslissende punt. 25-19, de eerste driepunter is binnen voor de Red Dragons op dit EK.

clock 19:54 19 uur 54. Wout D'Heer versiert 6 matchballen met ace: 24-18. Wout D'Heer wil er een einde aan maken en levert een bom af aan de servicelijn.

clock 19:52 19 uur 52. 21-16, Estland kruipt even wat dichterbij. Zanini neemt een time-out om zijn jongens op scherp te zetten.

clock 19:49 19 uur 49. Estland ziet een bal binnen, maar na de challenge blijkt dat hij buiten de witte lijn viel. 20-13. Op naar de 3-1?

clock 19:46 19 uur 46. Reggers neemt ploeg op sleeptouw: 18-10. Aanvallend niet meer af te stoppen en ook achter de servicelijn dropt hij bommen. Ferre Reggers neemt de Dragons bij de hand en sleept ze richting hun eerste EK-zege.

clock 19:42 19 uur 42. Goede defensieve ingrepen van Sam Deroo, Estland krijgt de bal niet meer over het net na chaos op het terrein. 14-8 is tijd voor een nieuwe time-out, vindt de Estse bondscoach.

clock 19:38 19 uur 38. Estland begint opnieuw te twijfelen: 10-5. Venno maakt een voetfout, wat de Belgen een makkelijk punt oplevert. Er sluipt weer wat twijfel in de Estse ploeg.

clock 19:36 19 uur 36. De Belgen krijgen stilaan weer controle over de wedstrijd. Co-commentator Dominique Baeyens.

clock 19:36 19 uur 36. Ook Desmet weet weer wat scoren is. Hij slaat op het blok, dat even de bal kwijt is. 7-4.

clock 19:33 19 uur 33. Ferre Reggers staat er weer: 5-2. Een heerlijke pas van Stijn D'Hulst en heel wat agressie in de slag van Ferre Reggers. Perfect in het hoekje langs de lijn. België leidt met 5-2.

clock 19:31 19 uur 31. De Belgen hebben zich toch wat herpakt in het begin van de vierde set. 3-2, we doen weer mee.

clock 19:28 19 uur 28. Malaise in het Belgische kamp in de derde set: 12-25.

clock 19:25 19 uur 25. Set om snel te vergeten: 12-25. Een service die meters buiten vliegt en set drie zit erop. Op naar set vier, waarin het een pak beter moet.

clock 19:24 19 uur 24. Netfout van de Belgen, setballen voor Estland: 11-24. De Estse bondscoach moet al niet trakteren, want de Belgen hebben met moeite meer dan 10 punten gescoord. Toch zijn ze weggeblazen door Estland in de derde set. Een netfout van Reggers duidt de malaise in het Belgische kamp.

clock 19:20 19 uur 20. Dragons verdrinken in derde set: 8-20. België wordt weggeblazen door Estland. Niet scherp, snel en hard genoeg om iets te kunnen forceren. Een set om snel te vergeten.

clock 19:18 19 uur 18. De receptie van de Red Dragons draait vierkant. Ook libero Perin krijgt geen vat op de Estse service: 6-17 is een heel pijnlijke score.

clock 19:15 19 uur 15. Venno vindt het hoekje met een mokerslag. De hoofdaanvaller is helemaal warm. 5-13, set drie lijkt een verloren zaak.

clock 19:10 19 uur 10. Plots lukt alles bij Estland: 4-11. Blok-verdedigend plots een geoliede machine. Estland laat geen bal meer vallen, zelf beginnen de aanvallers hun ritme te vinden. 4-11, Emanuele Zanini moet opnieuw ingrijpen.

clock 19:08 19 uur 08. De verdediging van Estland staat plots als een huis. Opnieuw een retourtje op de aanval van de Belgen via het blok. 3-8.