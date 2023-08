De Belgen proberen de kloof wel te dichten. Voorlopig ligt de foutenlast te hoog om dat te doen. 21-18, het wordt stilaan nu of nooit.

20 uur 03. Servië blijft 3 punten voorop: 21-18. De Belgen proberen de kloof wel te dichten. Voorlopig ligt de foutenlast te hoog om dat te doen. 21-18, het wordt stilaan nu of nooit. .

20 uur 02. De Dragons knokken goed terug in de vierde set.

Bij 18-17 wil de bondscoach van Servië zijn jongens even toespreken. België blijft maar aanklampen.

20 uur 01. Bij 18-17 wil de bondscoach van Servië zijn jongens even toespreken. België blijft maar aanklampen. .

19 uur 46. Wout D'Heer zelf: 9-9. Een korte opslag neemt Wout D'Heer voor zijn rekening. En ook de aanval is voor hem. Hij knalt hard de 9-9 op de grond. Een knap punt van de Belgische middenspeler. .

19 uur 45. Wout D'Heer staat op zijn eentje pal in het midden. De Belgen komen hier goed weg, want ze kreunden onder de opslagdruk: 8-8. .

19 uur 42. Red Dragons laten Servië niet uitlopen: 5-5. Reggers schreeuwt het uit na een sterk blok. 5-5, de Belgen hijgen in Servië zijn nek. .

19 uur 35. De derde set gaat naar Servië, kunnen de Dragons er 2-2 van maken in set 4? .

19 uur 33. Servië weer op voorsprong: 25-20. Met enorm veel opslagdruk en minder fouten langs Servische kant, sleept de tegenstander van de Dragons set drie in de wacht. België kon het niveau van de tweede set niet aanhouden, wat voor de beslissende kloof zorgde halfweg de set. .

clock 19:30

19 uur 30. Videoref-relletje. De Red Dragons zagen een netfout van de setter bij Servië. Op de beelden in de zaal is de speler niet te zien, tot grote frustratie bij Sam Deroo. Hij vraagt waar de beelden blijven. De scheidsrechter oordeelt dat er geen contact was met het net. Het blijft 22-18. .