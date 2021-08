Yellow Tigers ondergaan wet van de sterkste tegen topland Servië

21:27 21 uur 27. Einde . De Yellow Tigers zijn er niet in geslaagd om Servië in de problemen te brengen. Het topland in het volleybal won na de eerste twee sets, ook de derde met 25-21. . Einde De Yellow Tigers zijn er niet in geslaagd om Servië in de problemen te brengen. Het topland in het volleybal won na de eerste twee sets, ook de derde met 25-21.

21:27 21 uur 27. Na set 1 en 2 gaat ook set 3 met 25-21 naar Servië. Na set 1 en 2 gaat ook set 3 met 25-21 naar Servië

21:26 21 uur 26. We krijgen een matchpunt voor Servië. Het thuispubliek veert recht. . We krijgen een matchpunt voor Servië. Het thuispubliek veert recht.

21:19 21 uur 19. Ilka Van de Vyver moet even bekomen van de smash van Boskovic. De Yellow Tiger krijgt de bal vol in het gelaat en is even groggy. . Ilka Van de Vyver moet even bekomen van de smash van Boskovic. De Yellow Tiger krijgt de bal vol in het gelaat en is even groggy.

21:13 21 uur 13. De veer lijkt gebroken bij de troepen van Gert Vande Broek. De Servische vrouwen zijn een maatje te groot. Dat is geen verrassing. Servië is een van de topfavorieten voor de eindzege op dit EK. . De veer lijkt gebroken bij de troepen van Gert Vande Broek. De Servische vrouwen zijn een maatje te groot. Dat is geen verrassing. Servië is een van de topfavorieten voor de eindzege op dit EK.

21:10 21 uur 10. We zijn aan het verzuipen. Marc Willems (Sporza). We zijn aan het verzuipen Marc Willems (Sporza)

21:06 21 uur 06. Servië lijkt op weg naar de zege. De Yellow Tigers kijken meteen tegen een driepuntenkloof aan. Kunnen ze de Servische vrouwen toch nog een set afsnoepen? . Servië lijkt op weg naar de zege. De Yellow Tigers kijken meteen tegen een driepuntenkloof aan. Kunnen ze de Servische vrouwen toch nog een set afsnoepen?

21:02 21 uur 02. De Belgen hebben geen verhaal tegen het aanvallend geweld van Boskovic. De Servische is geweldig aan het spelen. Elke bal valt bijna goed. 1-0 voor Servië. . De Belgen hebben geen verhaal tegen het aanvallend geweld van Boskovic. De Servische is geweldig aan het spelen. Elke bal valt bijna goed. 1-0 voor Servië.

20:54 20 uur 54. De Serviërs pakken ook set 2 met 25-21. De Serviërs pakken ook set 2 met 25-21

20:53 20 uur 53. Ook set 2 gaat naar de Serviërs. Even leek het erop of de Yellow Tigers deze set naar zich toe gingen trekken. Maar Boskovic en co. lieten het zover niet komen en gingen even op het gaspedaal staan. Zo gaat set 2 net als de eerste set met 25-21 naar de Serviërs. . Ook set 2 gaat naar de Serviërs Even leek het erop of de Yellow Tigers deze set naar zich toe gingen trekken. Maar Boskovic en co. lieten het zover niet komen en gingen even op het gaspedaal staan. Zo gaat set 2 net als de eerste set met 25-21 naar de Serviërs.

20:52 20 uur 52. Het is plots 22-21. De Yellow Tigers zijn een heel erg goede wedstrijd aan het spelen. Kunnen de Tigers deze set naar zich toe trekken? . Het is plots 22-21. De Yellow Tigers zijn een heel erg goede wedstrijd aan het spelen. Kunnen de Tigers deze set naar zich toe trekken?

20:48 20 uur 48. Coach Vande Broek roept de Tigers toch nog eens tot bij hem. De Serviërs hebben een kloofje te pakken. Dat is vooral te danken aan de ijzersterke Boskovic. . Coach Vande Broek roept de Tigers toch nog eens tot bij hem. De Serviërs hebben een kloofje te pakken. Dat is vooral te danken aan de ijzersterke Boskovic.

20:44 20 uur 44. Gelukkig voor de Yellow Tigers mist Servië ook een aantal opslagen. Marc Willems (Sporza). Gelukkig voor de Yellow Tigers mist Servië ook een aantal opslagen Marc Willems (Sporza)

20:42 20 uur 42. De smashes van Celine Van Gestel zijn toch een wapen. De Yellow Tiger houdt zo de Belgen in de wedstrijd. . De smashes van Celine Van Gestel zijn toch een wapen. De Yellow Tiger houdt zo de Belgen in de wedstrijd.

20:37 20 uur 37. De scheidsrechter wordt naar de tafel geroepen. Wat is er aan de hand? Is er een rotatiefout gebeurd? Servië krijgt er een puntje bij. Dat had de wedstrijdleiding daarstraks gemist. . De scheidsrechter wordt naar de tafel geroepen. Wat is er aan de hand? Is er een rotatiefout gebeurd? Servië krijgt er een puntje bij. Dat had de wedstrijdleiding daarstraks gemist.

20:33 20 uur 33. De Belgen moeten zeker niet onderdoen voor Servië. De wedstrijd gaat gelijk op. Al blijft het opletten. . De Belgen moeten zeker niet onderdoen voor Servië. De wedstrijd gaat gelijk op. Al blijft het opletten.

20:29 20 uur 29. Ook in de tweede set gaat het eerste puntje naar de Tigers. Marlies Janssens brengt de Belgen voorlopig op voorsprong. . Ook in de tweede set gaat het eerste puntje naar de Tigers. Marlies Janssens brengt de Belgen voorlopig op voorsprong.

20:27 20 uur 27. Servië pakt set 1 met 25-21. Servië pakt set 1 met 25-21

20:26 20 uur 26. Set 1 gaat naar de Serviërs. Geen verrassing in set 1. Servië toont zich een maatje te sterk voor de Yellow Tigers. Vooral Tijana Boskovic is een gezel voor de Belgen. Al lieten de Yellow Tigers zich zeker niet doen in deze set. Dankzij een sterke Herbots en Janssens moest Servië strijden om die eerste set te winnen. Kunnen de Belgen in set twee Servië wel doen twijfelen? . Set 1 gaat naar de Serviërs Geen verrassing in set 1. Servië toont zich een maatje te sterk voor de Yellow Tigers. Vooral Tijana Boskovic is een gezel voor de Belgen.

Al lieten de Yellow Tigers zich zeker niet doen in deze set. Dankzij een sterke Herbots en Janssens moest Servië strijden om die eerste set te winnen. Kunnen de Belgen in set twee Servië wel doen twijfelen?