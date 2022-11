Australië jaagt Frankrijk even schrik aan, maar tandem Mbappé-Giroud pakt Aussies alsnog in

Frankrijk - Australië in een notendop

Australië verrast maar afgestraft

Vijf minuten later nam Frankrijk volledig over. Australië wilde te mooi voetballen, verloor de bal, waarop Mbappé het leer tot bij Giroud schoof. Die miste eigenlijk zijn schot, maar deed de netten alsnog trillen.

De afgelopen vier wereldkampioenen struikelden in de eerste ronde en héél even leek Frankrijk dat te gaan herhalen vandaag. Leckie vond met een puike voorzet zijn overbuur Goodwin, die ook lekker Lloris verschalkte.

Opnieuw vijf minuten nodig

Na rust zette Frankrijk de dominantie verder. Na vijf minuten toonde Giroud zijn kunde voor spectaculaire goals. Een mindere voorzet bleek een perfecte mogelijkheid voor een omhaal, die maar net naast ging.



Vlotte combinaties eindigden in afgestopte kansen voor Mbappé, maar de het kon niet blijven duren. In de 68ste minuut was het gedaan met alleen dreigen Een schot werd nog op de lijn gekeerd, maar Dembélé ‘banaande’ de bal daarna tot bij Mbappé, die binnen kopte, via de juiste kant van de paal.



Amper drie minuten later werd afwerker aangever, en was het Giroud die kon binnenkoppen op aangeven van Mbappé, na een dubbele versnelling van de

snelheidsduivel.

Match gespeeld, maar zelfs dan moest Matthew Ryan, ooit nog onder de lat van blauw-zwart, nog erger voorkomen. Konaté kopte goed, maar Ryan dook snel en ranselde de 5-1 uit zijn doel.



Vier van de laatste vijf wereldkampioenen geraakten niet verder dan de groepsfase. Met deze overwinning zet Frankrijk al een flinke stap om dat lot te ontkomen.