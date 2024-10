Marie Minnaert leidt pijnlijke middag voor OHL in met twee goals, Anderlecht kan koppositie ruiken

Anderlecht heeft OHL een eerste nederlaag aangesmeerd in de Lotto Super League. Op eigen veld was paars-wit de baas tegen de leider. Marie Minnaert legde de topper in een beslissende plooi met 2 goals. Zo hijgt Anderlecht in de nek van de Leuvenaars.

Anderlecht - OHL is stilaan de klassieker geworden in het Belgische vrouwenvoetbal. Opnieuw bekleden de ploegen de nummers 1 en 2 in de stand.

Dus was het uitkijken wie het laken naar zich toetrok in de topper. Kansen waren er in de openingsfase aan beide kanten, maar de afwerking was niet zuiver.

Zo bleef de brilscore een ruim halfuur op het bord, tot Marie Minnaert een een-tweetje opzette aan de rand van de zestien. De aanvalster kreeg de bal weer in haar voeten en opende de score met een overhoekse knal.

OHL probeerde Anderlecht het leven zuur te maken, maar de bezoekers deden zichzelf de das om met slordig verdedigen. Opnieuw Mannaert profiteerde en legde de wedstrijd in een beslissende plooi.

In het slot ging het licht nog eens uit bij de Leuvenaars. Sarah Wijnants trapte de penalty tegen de paal, Maxine Bennink was alert en lobde de 3-0 op het bord. Fanny Rossi zorgde in de slotseconden voor extra zout in de wond met de vierde treffer van de middag.

Zo heeft Anderlecht 15 punten, eentje minder dan leider OHL. Al heeft paars-wit met deze tik in de topper virtueel het klassement in handen, want het speelde twee wedstrijden minder door Europese verplichtingen.