OH Leuven verstevigt koppositie in Lotto Super League na nipte zege tegen vrouwen van KVC Westerlo

OH Leuven heeft op speeldag 6 van de Lotto Super League seizoensrevelatie KVC Westerlo verslagen. In eigen huis boekte het een nipte 1-0-zege na een spannend duel, dankzij een laat doelpunt van Hannah Eurlings. Daardoor verstevigt OHL zijn koppositie in de stand.

Ook na 6 speeldagen blijft OH Leuven ongeslagen in de Lotto Super League. Met promovendus en seizoensrevelatie KVC Westerlo had het wel meer dan zijn handen vol. Het was lang wachten op een doorbraak.



Die kwam er uiteindelijk pas in minuut 72, toen Sara Pusztai haar teamgenote en sterspeelster Hannah Eurlings vond voor het doel. De Red Flame zette van dichtbij de 1-0 op het scorebord.

Een gouden zaak wenkte voor OHL, dat de eerste achtervolger uit Westerlo zo op 4 punten kon zetten. De spanning was te snijden tot de laatste seconde, maar de thuisploeg hield die krappe voorsprong vast.

Zo blijft OH Leuven het klassement aanvoeren, met een verstevigde voorsprong. Al moet Anderlecht wel nog drie inhaalduels afwerken, waarmee het erover kan gaan.