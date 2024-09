OH Leuven moet lang wachten op zekerheid tegen Genk Ladies, maar behoudt wel zijn maximum

In de Women's Super League is OH Leuven met een 9 op 9 aan het nieuwe seizoen begonnen. De vrouwen van OHL stuurden zaterdag de Genk Ladies met lege handen weer naar huis.

Red Flame Hannah Eurlings opende vlak voor de rust de score voor de thuisploeg, die daarna lang moest wachten op de bevrijdende 2-0.

Pas in de slotfase was het Jeslynn Kuijpers die de spanning kon wegnemen. In de toegevoegde tijd tekende Eurlings nog voor haar tweede van de avond.

Eerder op de dag had Westerlo zijn tweede overwinning in drie wedstrijden behaald, door AA Gent met 2-0 te verslaan. Club YLA was een maatje te groot voor Zulte Waregem.