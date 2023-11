Club YLA bezorgt OHL eerste nederlaag, schitterend afstandsschot bij Standard

Club YLA heeft in de topper van de negende speeldag komaf gemaakt met de ongeslagen reeks van OH Leuven.

De West-Vlaamse vrouwen kwamen al vroeg op voorsprong dankzij Guns, maar Kuijpers bracht OHL langszij. Nog voor de rust moest diezelfde Kuijpers geblesseerd het terrein verlaten.

Ondertussen had Angel Kerkhove de thuisploeg opnieuw op voorsprong gebracht, maar een owngoal zorgde alsnog voor een gelijke stand bij de rust.

In de tweede helft was het wederom Kerkhove die Club op voorsprong trapte, maar ook deze keer gaf OH Leuven zich niet gewonnen. Detruyer scoorde nadat een hoekschop bleef hangen voor doel.

Het venijn zat hem echter in de staart. 5 minuten voor tijd was het Davina Vanmechelen die de overwinning voor Club YLA over de streep trok. Vanop de stip werd het zelfs nog 5-3.



Een eerste nederlaag dus voor OHL, dat wel ruim aan de leiding blijft. Club schiet door de overwinningen van de ploegen errond weinig op in het klassement, maar zal ongetwijfeld een boost krijgen van dit resultaat.