Vrouwen van Anderlecht winnen herfstwandeling in Charleroi met forfaitscore

De vrouwen van Anderlecht hadden pijnlijke weken achter de rug, met eerst de competitienederlaag tegen leider OH Leuven en een week later ook de bekerexit tegen datzelfde OHL.



Een bezoekje aan Charleroi, dat dit seizoen nog niet kon winnen, moest het moreel weer wat opkrikken. Bij de rust was de zege al nagenoeg veilig, na goals van Jacobs en Vanwynsberghe.



In de 2e helft kon Anderlecht de score nog aandikken tot 0-5. Jacobs maakte haar 2e van de avond en ook Delabre en Matavkova kwamen nog op het scoreblad.



Door de zege verkleint Anderlecht de kloof met OH Leuven voorlopig weer tot 5 punten.