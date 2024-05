Supersub Ouzraoui brengt RSCA Women weer in poleposition voor titel na felbevochten zege bij Club YLA

EINDE: CLUB YLA 0-2 ANDERLECHT

90+5: Bij Anderlecht vallen ze elkaar in de armen, want ze weten dat het een felle strijd was om de zege alsnog naar zich toe trekken. Na een weifelende eerste helft, heerste paars-wit over de tweede helft. Anderlecht reeg de kansen aan elkaar, maar Club YLA weigerde echter om te plooien. Deels ook omdat de efficiëntie ontbrak: Delabre schoot onbesuisd over, De Caigny - meesteres in de lucht - knikte altijd maar naast of ook eens tegen de lat, ook Minnaert vlamde tegen de lat en Ouzraoui stuitte van dichtbij op Covent. Het was dus zwoegen, maar in het slot van de wedstrijd brak de ban: Ouzraoui knikte van dichtbij de 0-1 tegen de netten en in het absolute slot begeleidde Vidal met de borst een kopbal van De Caigny in doel.





Dan toch de overwinning en daardoor trekt Anderlecht in pole positie voor de titel naar de slotspeeldag. Volgende week Anderlecht thuis tegen Racing Genk kampioen spelen, enige concurrent ontvangt in eigen huis Club YLA en we weten, ook na vandaag, dat de bekerwinnaar geen doetje is.