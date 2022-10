Genk Ladies winnen vlot van Mechelen en behouden aansluiting met de top

Na de nederlaag tegen coleider Anderlecht had Genk zich de voorbije twee weken goed herpakt met zeges tegen Zulte Waregem en Standard. Tegen Mechelen wou het voor een 9 op 9 gaan, om OHL en Anderlecht bovenaan niet al te ver te laten uitlopen.

In de eerste helft werd er niet gescoord, maar na de rust toonde de thuisploeg zich een klasse beter dan KV Mechelen. Luna Vanzeir opende de score. Niet veel later deed Joy Kersten er een tweede bij.

Genk was los en via opnieuw Kersten en Chiara Wielockx werd het uiteindelijk nog 4-0. Genk springt zo voorlopig naar de derde plek over Club Brugge. Mechelen blijft onderaan op plek 9 hangen met amper drie punten uit 8 wedstrijden.