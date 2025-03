STVV grijpt in doelpuntenfestijn tegen Kortrijk laatste reddingsboei om degradatiemoeras te ontlopen

za 1 maart 2025 20:15

STVV einde 4 - 2 KV Kortrijk 6' - Geel - Robert-Jan Vanwesemael 11' - Own goal - Mark Mampasi (1 - 0) 20' - Doelpunt - Robert-Jan Vanwesemael (2 - 0) 31' - Geel - Ryotaro Tsunoda 34' - Verv. Abdoulaye Sissako door Dion De Neve 45' - Doelpunt strafschop - Thierry Ambrose (2 - 1) 64' - Verv. Nacho Ferri door Karol Czubak 64' - Verv. Brecht Dejaegere door James Ndjeungoue 66' - Verv. Marko Ilic door Lucas Pirard 70' - Doelpunt - Dermane Karim (2 - 2) 71' - Verv. Billal Brahimi door Adriano Bertaccini 74' - Verv. Didier Lamkel Ze door Louis Patris 75' - Verv. Robert-Jan Vanwesemael door Andrés Ferrari 75' - Doelpunt - Andrés Ferrari (3 - 2) 79' - Verv. Marco Ilaimaharitra door Koen Kostons 81' - Doelpunt - Adriano Bertaccini (4 - 2) 89' - Verv. Ryotaro Ito door Rihito Yamamoto 89' - Verv. Loic Lapoussin door Simen Juklerød Jupiler Pro League - speeldag 28 - 01/03/25 - 18:17 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime own goal door Mark Mampasi na 11', 1 - 0 11' Mark Mampasi 11' Mark Mampasi 1 - 0 goal door Robert-Jan Vanwesemael na 20', 2 - 0 20' Robert-Jan Vanwesemael 20' Robert-Jan Vanwesemael 2 - 0 penalty door Thierry Ambrose na 45', 2 - 1 45' Thierry Ambrose 2 - 1 Thierry Ambrose 45' goal door Dermane Karim na 70', 2 - 2 70' Dermane Karim 2 - 2 Dermane Karim 70' goal door Andrés Ferrari na 75', 3 - 2 75' Andrés Ferrari 75' Andrés Ferrari 3 - 2 goal door Adriano Bertaccini na 81', 4 - 2 81' Adriano Bertaccini 81' Adriano Bertaccini 4 - 2

Degradatievoetbal op zijn best. STVV heeft zich vanavond een vluchtroute geschonken in de degradatiestrijd na een amusante partij tegen KV Kortrijk. De Limburgers klommen al snel op 2-0, maar Kortrijk wiste die dubbele bonus helemaal uit. Toch was het laatste woord weer voor STVV: Ferrari en Bertaccini mochten brullen. Sint-Truiden is zo nog niet verbannen naar de Relegation Play-offs.



STVV - KV Kortrijk in een notendop: Sleutelmoment 20 minuten voor tijd pakte Mazzu uit met twee gouden wissels: scherpschutters Ferrari en Bertaccini bewezen nog maar eens hun waarde voor STVV, hun belangrijke rozen deed de match definitief op slot. Man van de match Dat Loïc Lapoussin een fluwelen voetballer is, deelde hij vanavond nog maar eens met de voetbalwereld. Met twee heerlijke assists was hij van levensbelang voor de Limburgers, zijn transfer is voorlopig méér dan een schot in de roos. Statistiek Een nieuwe verliespartij voor KV Kortrijk: de 18e (!) al dit seizoen op 28 wedstrijden. Daarmee zijn ze de slechtste leerling van de JPL-klas. Zo raak je natuurlijk moeilijk uit de kelder van het klassement.

Kelderkraker

De Truiense Operatie Redding is nog niet geslaagd, al zijn de overlevingskansen wel exponentieel gestegen.



Dat er serieus wat druk op de degradatieketel zat voor STVV en KV Kortrijk, werd meteen pijnlijk duidelijk in de persona van Mampassi.



De verdediger tikte na 11 minuten een corner van Lapoussin onhandig in zijn eigen doel, Sint-Truiden kreeg zo een voorsprong in geschenkverpakking.



Het was de start van een waar doelpuntenfestijn, met enkele blinkende pareltjes.



Vooral de knal van Vanwesemael willen we je niet onthouden: op een knappe opening van uitblinker Lapoussin jaste de jonge Belg het leer kurkdroog met een volley in de winkelhaak, doelman Ilic kreeg er spontaan een verkoudheid van.



De Kerels legen op weg naar de slachtbank, tot Bernd Storck daar een stokje voor stak.



Loïc Lapoussin heeft het opnieuw naar zijn zin onder Mazzu.

Limburgse linker

Zonder pardon sloeg de Duitser na een halfuur al aan het wisselen, mét effect: Kortrijk liet zijn tanden zien en hees zich in minuut 70 op gelijke hoogte dankzij een strafschop van Ambrose en een plaatsbal van Dermane.



KVK leefde weer, al werd die nieuwe hoop bijna meteen weer de kop ingedrukt.



De schuldigen? Scherpschutters Ferrari en Bertaccini. Met twee lekkere spitsengoals tekenden ze het doodsvonnis van de West-Vlamingen, Stayen ging opnieuw aan het dansen.



Want door de zege - de eerste in 8 wedstrijden trouwens - loopt STVV 8 punten uit op KVK, hun eerste achtervolger in het moeras van de JPL.



Het Limburgse degradatiespook wordt zo iets minder angstig, bij Kortrijk zal datzelfde spook dan weer voorin de busrit huiswaarts plaatsnemen.

Bertaccini scoorde zijn 13e van het seizoen.