LIVE: Tolu mag zich weer basisspeler noemen bij Genk, Vuskovic keert terug voor Westerlo

Genk-coach Fink: "Moeten 100% gefocust zijn"

Genk won met een flink gewijzigd elftal vorig weekend op KV Mechelen. "Ik wijzigde 6 spelers in Mechelen, we hebben veel kwaliteit, ik heb geen A- of B-ploeg. Soms is er gewoon vers bloed nodig", legde coach Thorsten Fink uit op de persconferentie voor Westel.



"Ik vertrouw elke speler 100 procent. Ritme is belangrijk en ik ben blij dat iedereen zijn kansen grijpt. Elke speler moet klaar zijn om te starten."



Penders zal alvast in doel blijven staan. "Enkel Sor zal niet spelen door zijn blessure."



Westerlo wordt geen wandeling in het park, beseft de Duitser: "We moeten 100 procent gefocust zijn. Hun fysieke data zijn uitstekend en ze zijn gevaarlijk in de omschakeling."



"Ze hebben de punten nodig en zullen scherp aan de aftrap staan. Ze staan lager in de rangschikking dan ze verdienen."