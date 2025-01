LIVE - Antwerp kent alle moeite met STVV, Lamkel Zé ook in de tweede helft al twee keer gevaarlijk

Rusten bij 1-1

Aan elke kant een doelpunt. Dat kregen we te zien in deze geanimeerde eerste helft. In het begin was die vooral voor Antwerp. Het kwam ook op voorsprong. Valencia was er als de kippen bij om een schot tegen de paal van Kerk binnen te duwen. Maar dan begon de Lamkel Zé-show. Odoi stond na een duel met de ex-Antwerpenaar een strafschop toe. Lamkel Zé eiste zelf de bal op, miste de penalty, maar scoorde wel de rebound. Genoeg reden voor hem om te vieren bij de Antwerp-fans. Daarna was Kameroener nog gevaarlijk met een omhaal.