Ook Dender trapt in de val van stug Standard, dat steeds meer op poort van top 6 klopt

Een spetterend begin dat geen vervolg kende. Pas na 20 minuten was er weer opwinding op Sclessin toen Kvet plots uithaakde. Een prachtgoal zoals in Anderlecht leverde dat niet op, wel een knappe redding van Henkinet.

Standard was de voorbije weken geruisloos komen aankloppen op de deur van de top zes, tegen Dender wilden de Luikenaars die deur helemaal openbeuken. Veel beter kon de wedstrijd dan niet beginnen. Nog in de openingsminuut haalde Sylla Camara onderuit in de zestien en met een panenka bezorgde Zeqiri Standard een droomstart.

Drie kansen in minder tien minuten. In de tweede helft hing de gelijkmaker in de lucht, maar Dender kon het momentum niet benutten. De grootste misser kwam op naam van Berte, toen hij van dichtbij de mist inging. Scheidler had dan weer pech dat Dierckx in de weg stond en dat zijn plaatsbal net te laat daalde.



Standard kwam de moeilijke minuten zonder kleerscheuren door, al slaagde de thuisploeg er niet in om de krappe voorsprong verder uitdiepen. Zo bleef het toch spannend tot op het einde, maar Dender bleef de kansen de nek omwringen. In de extra tijd was Rodes de laatste die een kopbalkans liet liggen.



Standard stelde offensief niks meer voor na de rust, maar pakt dankzij de oerdegelijke defensie wel voor het eerst dit seizoen 9 op 9 en mengt zich zo steeds nadrukkelijker in de strijd voor de Champions' Play-offs. Dender likt zijn wonden na een magere 1 op 9.