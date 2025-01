LIVE: Gent gaat in Leuven met Kums in de basis op zoek naar nieuw elan

Zowel OH Leuven als KAA Gent hebben dringend nood aan puntengewin. De thuisploeg heeft amper 2 punten speling op achtervolgers Westerlo en STVV in gevarenzone, terwijl de bezoekers aan de rand van de afgrond in de top 6 staan.



Daniel Milicevic krijgt de taak om de Gentenaren aan boord van die play-off 1 te houden als interim-trainer. "Natuurlijk is het mijn ambitie om ooit hoofdcoach te zijn", gaf hij toe op de persconferentie eergisteren.



"Ik krijg nu een mooie kans, maar verder dan de match tegen OHL wil ik nu niet kijken. Voor mij ligt de volledige focus nu op die belangrijke wedstrijd."