Cercle Brugge sprokkelt puntje na partij waterballet op zompige akker in Charleroi

Ferdinand Feldhofer is nog steeds ongeslagen in zijn eerste zeven wedstrijden als coach van Cercle Brugge.

Cercle-aanvoerder Thibo Somers kon voor het eerst in lange tijd nog eens een doelpunt maken. En dat lukte zelfs ei zo na twee keer op 10 minuten. Op basis van zijn sterke eerste helft is hij de man van de match.

Thibo Somers kon de vroege voorsprong van Charleroi nog voor de rust uitwissen. De aansluitingstreffer bleek ook het laatste wapenfeit in de wedstrijd. Dat kwam vooral door de weergoden, die het veld na de rust in moeras hadden omgetoverd.

De bezoekers uit Brugge begonnen het best aan de wedstrijd en konden ook meteen dreigen. Maar toch waren het de Carolo's die na 12 minuten op voorsprong kwamen. Guiagon kopte de voorzet van Mbenza overhoeks binnen, Cercle-doelman Delanghe was Kansloos.

De openingstreffer gaf Charleroi vleugels, want nog geen twee minuten later stond het via een afgeweken bal al bijna 2-0, maar de bal ging net naast.

De Carolo's hadden bloed geroken en drukten nog wat extra door. Isaac Mbenza trapte de 2-0 tegen de netten, maar werd terecht afgevlagd voor buitenspel. Al scheelde het niet veel.

Iets na het halfuur kon Cercle een eerste keer trappen van op afstand en vijf minuten later was het ook effectief prijs: Thibo Somers trapte de bal overhoeks binnen op assist van Abu Francis. Het was het eerste competitiedoelpunt voor de Cercle-aanvoerder sinds 4 augustus, toen tegen Kortrijk.

En tien minuten later was het opnieuw bijna prijs voor Somers. Na heerlijke panna op het middenveld van de aanvoerder vond hij Olaigbe aan de buitenkant. De flankaanvaller bediende opnieuw zijn kapitein, maar die zette het leer net naast het doel. Ei zo na de voorsprong voor de Vereniging, maar we gingen rusten met 1-1.

Na de rust een heel ander beeld. Het veld lag er een stuk zwaarder bij dan in de eerste helft, wat het voetballen bemoeilijkte. Toch kon Cercle enkele keren dreigen, Van Der Bruggen raakte zelfs de paal.

Opschudding dan halfweg de tweede helft. Daan Heymans deelde een stevige elleboogstoot uit aan Cercle-verdediger Ravych. Die laatste bloedde hevig en moest het veld definitief verlaten. Heymans kwam goed weg, want scheidsrechter Michiel Allaerts gaf "maar" geel. Ravych was razend.

Kort daarna dan toch een rode kaart voor Charleroi. Cheick Keita pakte zijn tweede gele kaart nadat hij te lang kwam in een duel.

Daan Heymans had zijn lesje nog niet geleerd, want even later deelde hij opnieuw een elleboogstoot uit in een luchtduel. Opnieuw kwam hij ermee weg.

In het slot van de wedstrijd geen echte dreiging meer van beide ploegen, het spel leek overigens meer op waterballet dan op voetbal. Cercle Brugge kon daardoor niet profiteren van de man-meer-situatie: 1-1 was de eindstand.



De Vereniging blijft zo wel voor de 7e wedstrijd op rij ongeslagen onder coach Feldhofer.