LIVE (16.00 u) - Al 12 weken zonder competitienederlaag: zet Union ongeslagen reeks voort tegen OHL?

OHL gooit Zeefuik meteen voor de leeuwen

Lequincio Zeefuik streek nog maar vijf dagen geleden neer in Leuven, maar tegen Union mag de Nederlandse bonk meteen in de basis starten. Hij krijgt op de 9 het plekje van Charles Ikwuemesi, die (door een blessure?) niet in de selectie zit.



Verder voert OHL-coach Chris Coleman nog twee wissels door. Smaakmaker Ezechiel Banzuzi, die deze winter mogelijk nog een toptransfer maakt (onder meer Monaco wordt genoemd), komt terug in de basis. Voorin mag William Balikwisha nog eens starten.