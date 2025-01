Een ongelukkige strafschop was genoeg: Union boekt zuinige zege tegen OH Leuven

Een wedstrijd voor de geschiedenisboeken was het niet, maar Union heeft wel zijn eerste (belangrijke) thuiszege van 2025 beet. De Brusselaars hadden aan een strafschop - na een ongelukkig intermezzo van doelman Leysen - genoeg voor de driepunter tegen OH Leuven. Union schuift zo weer op naar de derde plaats in het klassement, OHL blijft ter plaatse trappelen.

Union houdt zijn ongeslagen reeks in stand en zit zo aan 13 wedstrijden in de Jupiler Pro League zonder nederlaag. Ook defensief blijft Union indruk maken: met maar 19 tegendoelpunten is de vicekampioen de beste leerling van de klas in de competitie.

In minuut 12 verslikt OHL-doelman Tobe Leysen zich in het uitvoetballen. Hij neemt te veel tijd om de bal weg te werken en tikt ongelukkig de aanstormende Promise David aan. De VAR fluistert ref Verboomen de penalty in, David trapt hem zelf laconiek binnen.

In een winters Dudenpark stond Union zondagnamiddag voor een duidelijke opdracht: zijn ongeslagen reeks van 12 wedstrijden in de Jupiler Pro League in stand houden. Met OH Leuven trof het een tegenstander die bij momenten wel goed voetbalt, maar dit seizoen vooral offensief onmondig is.

Anthony Moris (Union): "We stonden vandaag defensief uitstekend georganiseerd. In de eerste helft lieten we OHL nog iets te veel ruimte op de counter, maar dat hebben we na de pauze wel gecorrigeerd. Dit is gewoon een goede, zakelijke zege. Dat we een tiende clean sheet pakken, geeft ook nog extra vertrouwen aan dit team. We blijven groeien. Wat ik vond van de blunder van Leysen? Dat kan me niets schelen dat zoiets gebeurt. Als je kijkt hoe hij zich daarna heeft herpakt, zie je dat hij een grote kan worden. Zonder hem hadden we nog drie keer kunnen scoren."



Tobe Leysen (OHL): "Bij die penaltyfase neem ik de bal iets te licht op. De spits was sneller bij mij dan ik dacht. Ik raak hem niet heel hard, ik vond een VAR-interventie ook niet nodig, maar goed. Het is klote dat zoiets gebeurt, maar daarna moet je de knop omdraaien. Dat we vandaag goed meevoetbalden? We zijn het zelf wat beu om dat elke week te horen. We sprokkelen hier niets. Dat gebrek aan efficiëntie: vaak keren die dingen vanzelf wel. Hopelijk duurt het niet te lang meer."