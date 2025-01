KAA Gent kan plaats 6 niet verstevigen tegen Dender in doelpuntenloos gelijkspel

zo 12 januari 2025 17:28

Dender einde 0 - 0 KAA Gent 7' - Geel - Leonardo Lopes 29' - Geel - Ragnar Oratmangoen 41' - Geel - Gilles Ruyssen 41' - Geel - Roman Kvet 58' - Verv. Aurélien Scheidler door Bruny Nsimba 64' - Geel - Hugo Gambor 68' - Verv. Andri Gudjohnsen door Franck Surdez 68' - Verv. Hugo Gambor door Matisse Samoise 68' - Verv. Leonardo Lopes door Pieter Gerkens 82' - Verv. Ragnar Oratmangoen door Desmond Acquah 82' - Verv. Fabio Ferraro door Bryan Goncalves 85' - Verv. Momodou Lamin Sonko door Tibe De Vlieger Jupiler Pro League - speeldag 21 - 12/01/25 - 16:00

Geen winnaar in de wedstrijd om plaats 6. Dender en KAA Gent kwamen allebei niet tot scoren in een teleurstellende partij. De thuisploeg zag vroeg een doelpunt afgekeurd, bij de Buffalo’s liet Gandelman de beste kans liggen.



Dender - KAA Gent in een notendop Man van de match Moeten we écht iemand kiezen? Een uitblinker was in geen velden te bekennen, dan maar Gentse aanvoerder Watanabe. De Japanner leest het spel altijd uitstekend, in Denderleeuw knapte hij zonder verpinken veel vuil werk op. Sleutelmoment Op het uur krijgt Gandelman plots een open doelkans, maar de anders zo efficiënte middenvelder wrong die vakkundig de nek om. De Israëliër greep zich naar de haren, weg was het (korte) Gentse momentum. Opvallend Gent heeft het bijzonder lastig op verplaatsing. Het pakte amper 14/33 buitenshuis en kon maar 10 keer scoren in die 11 matchen. Ondermaats voor een topclub.

Waar Dender eind 2024 nét op tijd de rug rechtte met onder meer een straffe zege op Anderlecht, bleef KAA Gent vruchteloos naar de beste versie van zichzelf zoeken.



Een queeste die voor de Buffalo's ook in 2025 onvoltooid blijft.



Met een zonnige winterstage in de tank wilde het in Denderleeuw opnieuw tonen wat het in zijn mars had, maar het tegendeel bleek waar.



Inspiratieloze balletjes, zielloze lellen naar voren en een foutieve inworp: het is slechts een kleine greep uit de bloedarmoede bij Gent.



Meer nog: de vlaggenman moest hun vel redden na dik 10 minuten voetballen, Scheidler stond een voet buitenspel.



Wouter Vrancken schreeuwde zijn keel schor langs de lijn: na de rust moest het veel en veel beter.

Scheidler zag zijn treffer in rook opgaan.

Armoe troef

Alleen leek die donderpreek weinig effect te hebben.



Kwam Gent dan wel zachtjes aandringen, Dender ving hun tegenstander steeds volwassen op.



Eén keer slaakten de thuissupporters een zucht van opluchting: na een fraaie zwieper van winterkoopje Lopes had Gandelman het leer maar in doel te duwen, tot zijn eigen verbazing verkwanselde hij de reuzenkans.



Niet dat Dender daar veel tegenover zette, maar de mannen van Euvrard leken wel tevreden met een punt.



Zo nestelen de Kadavers zich in de warme buik van het klassement, 'missie behoud' ziet er iedere week rooskleuriger uit.



Gent droop dan weer teleurgesteld af, met duels tegen rechtstreekse concurrenten Charleroi en Anderlecht in het verschiet kunnen het zomaar aartsmoeilijke weken worden.

Gandelman en co zijn aan bezinnen toe.

Delorge: "Als we bij de beste 6 willen eindigen, moet het gewoon beter, punt."

Matias Delorge (KAA Gent): "Het was niet goed genoeg, simpel. Als we bij die top 6 willen horen, moeten we meer kansen creëren. We geven niet veel weg, maar aanvallend is het moeilijk om de vinger op de wonde te leggen. Die goals moeten we gewoon maken."



"Ik begrijp de gefrustreerde supporters, het was een lastige wedstrijd. Bij Dender leggen ze er echt hun hoofd voor, een pluim voor hen."



Wouter Vrancken (trainer KAA Gent): "Ook ik ben niet tevreden. In de zone van de waarheid konden we het niet flikken vandaag. Het veld was zwaar en het blok van Dender hecht, dat maakt die puzzel er ook niet makkelijker op."



"Op gegeven momenten slaagden we erin ons daar over te zetten, alleen kunnen we het verschil niet maken. Een extra spits is sowieso welkom, maar we moeten zien wat uit de bus komt."



Archie Brown (KAA Gent): "We wisten vooraf dat dit een gevecht zou zijn, het was een moeilijke namiddag. Achteraf gezien is dit een eerlijk resultaat. We mogen de kopjes niet laten hangen en match per match alles blijven geven, met Charleroi als volgende opdracht."

Euvrard: "Ik heb een heel matuur Dender gezien vandaag"

Vincent Euvrard (trainer Dender): "Thuis kunnen we elke wedstrijd winnen, dat hebben we vandaag ook opnieuw getoond. We hadden vaak de controle, maar vergeten onze kansen af te maken. Er zat misschien een overwinning in, al wil ik focussen op het positieve: de clean sheet én meer balbezit dan de tegenstander. Een heel mature prestatie van mijn jongens."



Joedrick Pupu (Dender): "Op voorhand hadden we misschien getekend voor een gelijkspel, maar misschien zat er toch meer in. In de eerste 25 minuten waren we baas, Gent speelde niet veel klaar. Zelf gaven we ook niet veel weg. Op dit modderig veld was het soms moeilijk om echt te voetballen, maar ondanks dat blijven we knokken voor elkaar. Dat is waar we als Dender voor staan."