Karetsas mist dé kans in minuut 95: Antwerp en Genk delen punten na boeiende kerstopener

Ho ho ho! Antwerp - Racing Genk was reclame voor het kerstvoetbal. Vooral in de 1e helft verzorgden beide ploegen het spektakel. De Bosuil mocht snel twee keer juichen na goals van Kerk, tussenin milderde de onvermijdelijke Tolu. Vroeg in de 2e helft sloeg de Nigeriaanse topschutter opnieuw toe. Nadien kwamen de bezoekers nog het dichtste bij een winnende treffer, maar de ingevallen Karetsas liet de 2-3 liggen in minuut 95.

Eindelijk nog eens winnen voor eigen volk, het zal in 2025 moeten gebeuren voor Antwerp. Sinds eind oktober, toen het Standard in de competitie en SK Deinze in de beker versloeg, is Antwerp er in het Bosuilstadion niet meer in geslaagd om de volle buit te pakken.

Tolu Arokodare heeft 2024 in stijl beëindigd. Tot twee keer toe veegde de Nigeriaanse spits een Antwerpse voorsprong uit. Competitietreffer nummer 12 en 13 voor de Genkse spits en daarmee komt hij voorlopig op kop in de topschutterslijst.

Twee gigantische kansen voor KRC Genk diep in de extra tijd. Het scheelde geen haar of de leider had op de valreep de volle buit gepakt in het Bosuilstadion. Eerst kopte Steuckers op aangeven van Karetsas van dichtbij op Lammens en kort daarna waren de rollen omgekeerd en mikte Karetsas van dichtbij over.



Een passend slot voor een zinderende topper die van start tot einde wist te boeien. De eerste helft was een heerlijk kerstmenu gekruid met drie goals.

Genk schoot het best uit de startblokken, maar Antwerp sloeg uit het niks ongenadig toe. Odoi snoepte Tolu, al dan niet met een overtreding, de bal af en op zijn aangeven mikte de vrijstaande Kerk na nog geen tien minuten de 1-0 in doel.



Lang kon Antwerp niet genieten van die vroege voorsprong. Alderweireld kon een lage pass naar Tolu nét niet onderscheppen en devieerde het schot van de Genkse topschutter ook nog eens ongelukkig in doel. Amper drie minuten na de openingsgoal stond het alweer gelijk.



Een domper voor de thuisploeg, maar die was allesbehalve aangeslagen. Tot twee keer toe ontsnapte Genk aan een tweede goal: Chery kon een foutje van El Ouadhi niet uitbuiten en Kerk mikte een grote kans in het zijnet.



Net voorbij het halfuur was het wél opnieuw raak voor Kerk. El Ouahdi liet zich op een uitstekende pass van Chery eerst in de luren leggen door de pijlsnelle Nederlandse spits en ook in de zestien werd hij te makkelijk uitgekapt door Kerk. Van Crombrugge was de pineut en zag de 2-1 zijn doel verdwijnen.