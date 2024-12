LIVE: Beerschot en KV Kortrijk komen moeilijk tot kansen in degradatietopper op modderig veld

Vanderhaeghe: "Defensie is werkpunt nummer één"

Veel tijd heeft Vanderhaeghe niet gehad om zijn werk aan te vatten: "Het was kort dag, we hebben maar drie dagen gehad. Daarin probeer je je eigen groep te analyseren, maar je moet ook bezig zijn met de tegenstander natuurlijk. Het was hectisch maar nog eens leuk om de spanning te voelen. Je loopt achter de feiten aan, maar het is wel gelukt."





"We krijgen te veel goals binnen, dus stabiliteit in defensie moet een hele scheut vooruitkomen. Dat is werkpunt nummer één maar we moeten ook iets proberen te tonen en hen pijn doen."