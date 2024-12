Dankzij bevrijder Hrosovsky: efficiënte leider Racing Genk heeft weinig overschot tegen KV Kortrijk

za 7 december 2024 17:56

KRC Genk einde 3 - 2 KV Kortrijk 4' - Doelpunt - Gilles Dewaele (0 - 1) 23' - Geel - Carlos Cuesta 28' - Geel - Mujaid Sadick 39' - Verv. Carlos Cuesta door Joris Kayembe 41' - Doelpunt - Patrik Hrošovský (1 - 1) 43' - Geel - Bram Lagae 47' - Doelpunt - Patrik Hrošovský (2 - 1) 66' - Verv. Brecht Dejaegere door Abdoulaye Sissako 66' - Verv. Gilles Dewaele door Dion De Neve 68' - Doelpunt - Noah Adedeji-Sternberg (3 - 1) 76' - Geel - Nacho Ferri 77' - Verv. Nacho Ferri door Thierry Ambrose 77' - Verv. Nayel Mehssatou door Ryan Alebiosu 82' - Verv. Toluwalase Emmanuel Arokodare door Oh Hyeon-gyu 82' - Verv. Jarne Steuckers door Ken Nkuba Tshiend 87' - Verv. Abdelkahar Kadri door Massimo Bruno 90+1' - Doelpunt - Thierry Ambrose (3 - 2) 90+4' - Verv. Zakaria El Ouahdi door Josue Ndenge Kongolo 90+4' - Geel - Zakaria El Ouahdi Jupiler Pro League - speeldag 17 - 07/12/24 - 16:00 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Gilles Dewaele na 4', 0 - 1 4' Gilles Dewaele 0 - 1 Gilles Dewaele 4' goal door Patrik Hrošovský na 41', 1 - 1 41' Patrik Hrošovský 41' Patrik Hrošovský 1 - 1 goal door Patrik Hrošovský na 47', 2 - 1 47' Patrik Hrošovský 47' Patrik Hrošovský 2 - 1 goal door Noah Adedeji-Sternberg na 68', 3 - 1 68' Noah Adedeji-Sternberg 68' Noah Adedeji-Sternberg 3 - 1 goal door Thierry Ambrose na 90+1', 3 - 2 90+1' Thierry Ambrose 3 - 2 Thierry Ambrose 90+1'

Racing Genk heeft zijn wisselvallige vormcurve niet van zich kunnen afspelen in eigen huis. Tegen een stug KV Kortrijk kwam de leider heel snel op achterstand, maar Patrik Hrosovsky stelde orde op zaken met 2 goals. Toch kon Genk de match niet rustig uitvoetballen: Kortrijk verkocht zijn huid duur, maar verloor uiteindelijk met 3-2.



Sleutelmoment Ruim vijf minuten voor rust gooit Fink het roer om. Hij verlost Cuesta van zijn lastige namiddag in de driemansdefensie en brengt Kayembe. Die laatste ligt meteen aan de basis van de Genkse gelijkmaker. Man van de Match Wie anders dan Patrik Hrosovsky. Na bekerheld is de middenvelder nu ook matchwinnaar in de competitie met twee belangrijke goals voor Genk. Loeihard de trekker overhalen, wordt stilaan een handelsmerk. Blije basisdebutant Noah Adedeji-Sternberg. Onthoud de naam van het 19-jarige Genkse sprintwonder. Hij smukte zijn basisdebuut in de competitie op met zijn derde treffer.

Het experiment met de driemansverdediging werkte niet. Die conclusie moest Thorsten Fink maken na 40 minuten voetballen tegen KV Kortrijk.

Want de West-Vlamingen waren veruit de gevaarlijkste ploeg. Al na drie minuten bezorgde Dewaele KRC Genk kopzorgen met een rake treffer. Kansen op de verdubbeling kregen de bezoekers meermaals, zeker omdat Cuesta achterin met vuur speelde.

De VAR oordeelde dat de verdediger vrijkwam met geel na een greep naar de noodrem met Smets in de buurt. De coach van Genk had wel genoeg gezien en gooide linksachter Kayembe in de strijd.

Hij had meteen zijn impact. Kayembe bereikte de tot dan onzichtbare Tolu in de zestien. Op het schot in de draai had doelman Vandenberghe nog een antwoord, op de knal van Hrošovský in de herneming niet. Een Genkse zucht op slag van rust volgde.

Hrosovsky (r) is de man van het moment bij Genk.

Al stopte het feestje van de middenvelder niet bij de pauze. Meteen erna jaste hij de voorsprong staalhard in het dak van het doel. Zo kon zijn ploeg de Kortrijkse kansen met een gerust gemoed afhouden.

Adedeji-Sternberg (19) smukte zijn basisdebuut op met de beslissende goal, al bevestigde de late kopslag van Ambrose dat de marge nooit écht groot was.

Zwoegen voor drie punten, dat wel. Maar Genk blijft thuis nagenoeg foutloos en kan met vertrouwen de immer moeilijke verplaatsing naar Brugge voorbereiden.

Adedji-Sternberg (19) bedankt zijn coach voor het vertrouwen.

"Fout van Cuesta was voor mij altijd rood"

Bram Lagae (Kortijk): "Het is heel zuur, er zat zeker een puntje in. De discutabele rode kaart had ons kunnen helpen. Ik denk niet dat Smets nog bij de bal kon, voor mij was het rood. Zeker met de manier waarop we speelden, was een gelijkspel terecht."

Hendrik Van Crombrugge (Genk): "Het was een erg moeilijke match. Als je al een doelpunt slikt na 3 minuten in eigen huis, weet je dat het een lastige middag wordt. De vermoeidheid na Standard zat misschien nog wat in de benen. Gelukkig hebben we kwaliteit genoeg op de bank om elke match te doen kantelen. Dat de tactiek niet werkte? Dat is ook een kwaliteit van een goede trainer: op tijd aanpassen."

Alexandersson (trainer Kortrijk): "Ik ben extreem teleurgesteld dat mijn jongens geen punten meepakken na deze match. Zij verdienen die echt. Minstens een, misschien wel drie. Het is misschien een mix van kwaliteit en zelfvertrouwen voor doel. We creëerden genoeg om te winnen, maar maakten ook fouten die Genk afstrafte. De rode kaart? Ik hoop dat de beloftevolle ref zijn fout toegeeft. Als het geen fout was, moet ik de regels nog eens nalezen."