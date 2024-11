Met 2 doelpunten in 4 minuten: Westerlo rekent na uitstekende 2e helft af met Kortrijk

Westerlo heeft na een sterke tweede helft Kortrijk met 4-0 terug naar huis gestuurd. De jonge Brit Alfie Devine nam 2 doelpunten voor zijn rekening. Kortrijk blijft na een 0 op 9 bengelen op de voorlaatste plaats in het klassement. Westerlo schuift voorzichtig op in de linkerkolom.

KV Kortrijk blijft het moeilijk hebben om te sprokkelen buitenshuis, terwijl Westerlo zijn goede thuisreputatie weer eens in de verf zette. Het is al van mei 2009 geleden dat de Kerels nog eens konden winnen in 't Kuipje.

Tottenham-huurling Devine zorgde er met 2 rozen voor dat de 3 punten met zekerheid in de Kempen bleven. In het spel kwam hij minder in beeld dan Griffin Yow, die ook scoorde en bovendien voor gevaar zorgde vanop zijn rechterkant.

Wie eerst scoort, zal winnen. Het leek zo'n wedstrijd te worden, vooral in een matige eerste helft. Toen Westerlo een versnelling hoger schakelde na rust en vroeg raak trof via Alfie Devine, was de veer al gebroken bij Kortrijk.

KV Kortrijk had dringend nood aan punten om de heenronde niet als voorlaatste af te sluiten. De bezoekers maakten in een bijzonder matige eerste helft de beste, of beter gezegd de minst slechte, indruk.

Niet dat het grote kansen afdwong, maar de Kerels toonden toch enkele pogingen met iet of wat venijn in. Westerlo stelde daar bijzonder weinig tegenover en acteerde bij momenten erg zoekend. Dat kon alleen maar beter gaan na de pauze.

De thuisploeg vond vlak na rust het openingsdoelpunt. Alfie Devine rondde voorbereidend werk van Rommens knap af. Met hun eerste goede kans meteen op voorsprong, een klap voor Kortrijk.

Eentje die het niet meer te boven kwam. Tom Vandenberghe voorkwam de dubbele voorsprong nog even met een reeks goede reddingen, maar dat was slechts uitstel van executie.

Devine tekende voor zijn tweede van de avond met een gelukje, nadat Fujii de bal tegen hem wegtrapte. Griffin Yow deed met de 3-0 enkele minuten later helemaal het licht uit.

In een overbodige slotfase diepte Westerlo de score nog uit via 3 invallers. Van Mebude en Piedfort ging het tot bij Bos, die Vandenberghe geen kans gaf. Plots was het doelpuntensamba in 't Kuipje: met liefst 4 treffers in de tweede helft deden de Kemphanen de matige eerste 45 minuten zo helemaal vergeten.

De troepen van Timmy Simons sluipen het linkerrijtje weer binnen op het einde van de heenronde. Kortrijk blijft dan weer op een voorlaatste plaats steken, diep in degradatiezorgen na alweer een duidelijke uitnederlaag.