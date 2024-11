Siebe Schrijvers zorgt met own- en penaltygoal voor puntendeling tussen OHL en Union

RUST: 1-1 na twee treffers van Schrijvers

Eentje in eigen doel, eentje vanop de stip. Siebe Schrijvers is zonder twijfel de hoofdrolspeler van deze eerste helft. Hij verschalkte zijn eigen doelman op een voorzet van Ivanovic. Union had de touwtjes stevig in handen, OH Leuven kwam tot geen enkele uitgespeelde kans.



Toch staat het 1-1, dankzij een strafschopfout van Vanhoutte. Schrijvers maakte zijn foutje goed en bracht de bordjes weer in evenwicht. Union kwam daarna nog enkele keren dicht bij de nieuwe voorsprong.