In de slotfase stonden de sterkhouders op: Charleroi kraakt in het laatste kwartier onder de Genkse druk

EINDE: Uiteindelijk ruime zege voor Racing Genk tegen prima Charleroi

3-0: de cijfers zijn misschien wat overdreven, want Charleroi deed een uur lang goed mee. In het laatste halfuur trok de leider het laken toch nog naar zich toe dankzij een surplus aan kwaliteit. Finaal wel een verdiende zege dus voor Racing Genk.



Tolu zorgde voor de openingsgoal in het slot, waarna Steuckers de wedstrijd helemaal dood deed. Ook de heerlijke assists van Hrosovsky en Heynen verdienen een eervolle vermelding. Invaller Adedeji-Sternberg diepte de score nog wat uit in de toegevoegde tijd.