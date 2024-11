Dender kan opnieuw niet winnen: promovendus blijft tegen OHL steken op flauw gelijkspel

Youssef Maziz mocht opnieuw in de basis beginnen bij OH Leuven en bedankte daar vooral in eerste helft voor. De Fransman bracht met zijn acties schwung in het Leuvense spel en opende zelf de score. In de tweede helft viel hij geblesseerd uit.

Een schitterende redding van Leysen kort na de rust. Voor Dender was die actie mogelijk het verschil tussen een langverwachte driepunter en een puntendeling. Cools leek met knappe kopbal op een corner op weg naar de 2-1, maar dat was buiten de reflex van Leysen gerekend.



Net vóór de rust zat het Dender wél mee op een hoekschop. Na een afgeweken schot van Oratmangoen bleef de bal voor doel hangen en Rodes was er als de kippen bij om de gelijkmaker binnen te tikken.



Tegen de gang van het spel in speelde een dominant OH Leuven zo verrassend zijn voorsprong kwijt. Halfweg de eerste helft had Maziz de score met wat meeval geopend. Niet dat het onverdiend was, want Ikwuemesi had dan al een reuzenkans laten liggen.



De tweede helft was uiteindelijk het spiegelbeeld van de eerste, met vooral Dender dat nog op zoek ging naar de winning goal. Grote kansen vielen er evenwel niet meer te noteren. Een puntendeling dus, waarmee beide ploegen weinig opschieten.