Kortrijk zet Beerschot alweer met de voeten op de grond na intense kelderkraker

RUST: 0-0

Geen toegevoegde tijd nodig, vindt Lawrence Visser. En dus mogen beide ploegen na op de kop 45 minuten gaan rusten. En dat verdienen de staartploegen wel, want het ging goed op en neer in de eerste helft. Kortrijk palmde het eerste kwartier in en kon dat voordeel bijna verzilveren via Kadri, maar Mbe Soh redde van de lijn, al had Kadri daar altijd beter moeten doen. Beerschot groeide wel in de match en het antwoord kwam van Al-Sahafi nadat hij doorging op Silva, daarna doorraasde op Vandenbergh, maar de KVK-doelman staat na 8 maanden droogte goed te keepen. Het slotkwartier in de eerste helft was weer voor de thuisploeg. Ambrose probeerde het van dichtbij, maar strandde op Shinton. Van veraf krulde hij de bal net iets hoog over de kruising.