KAA Gent-coach Wouter Vrancken kijkt ex-club KRC Genk in de ogen: "Vertrek was niet leuk, maar geen rancune"

Vrancken tegen ex-ploeg Genk

"Mijn vertrek bij Genk was zeker niet het leukste moment van mijn carrière", kwam Vrancken nog eens terug op de emoties van eind vorig seizoen. "Het is een schaduw geweest op mijn periode daar. Jammer, want we hadden op een goede manier uit elkaar kunnen gaan."





"Maar die bladzijde is omgeslagen. Ik heb geen rancune naar wie of wat toe, integendeel: ik heb daar heel veel goeie, mooie en leuke mensen ontmoet die ik het allerbeste gun. Behalve natuurlijk in de wedstrijden tegen ons", lachte hij.



"Ik ben ook blij voor sommige jongens met wie je lang gewerkt hebt en die blijven progressie maken en het goed doen onder een zeer goede coach, die binnen hun DNA past."



Vrancken gaf mee dat er geen gesprekken geweest zijn om de misgang uit te praten. "Voor mijn part hoeft dat ook niet. Ik denk dat we ons moeten neerleggen bij sommige dingen die in het wereldje gebeuren. Beide kanten kunnen het jammer vinden, maar er zich ook bij neerleggen en verdergaan met een nieuw verhaal. Zo is het nu eenmaal."



"Je moet dingen kunnen plaatsen en achter je laten. Het heeft ook geen zin om met negatieve gevoelens te blijven zitten."



"Ik heb ook heel veel positiviteit van de Genkse supporters ontvangen. Mijn dankbaarheid naar hen is groot."