Slordig Club Brugge ontsnapt tegen Westerlo aan nieuw puntenverlies

Maxim De Cuyper speelde een belangrijke rol in de driepunter van Club. In de eerste helft haalde hij de bal van de lijn, nadat Sayyadmanesh op de binnenkant van de paal gemikt had. In de tweede helft herhaalde hij dat kunstje en hield hij Rommens van de 2-2.

Een vroeg doelpunt met een grote strik rond. Club Brugge kreeg na amper drie minuten een droomstart in de schoot geworpen. Bolat ging pijnlijk de mist in op een ongevaarlijk afstandsschot van Spileers en zag de 0-1 in doel caprioleren.



Ook bij Club gingen ze achteraan al snel in de fout, maar Westerlo kon dat niet afstraffen. Na slordig balverlies van Onyedika had Devine de snelle gelijkmaker aan zijn voet, Mignolet stak er een stokje voor.



Rond het kwartier zat het Westerlo opnieuw niet mee. Sayyadmanesh pakte uit met een heerlijke dribbel in de zestien, maar de bekroning strandde op de paal en De Cuyper haalde de bal vervolgens van de lijn.



Westerlo liet de kansen liggen en kreeg het deksel op de neus. Vanaken kon centraal plots ongehinderd oprukken tot in de zestien en zo'n kans liet de Club-aanvoerder niet liggen. Na de 0-1 gaf Westerlo ook de 0-2 in cadeauverpakking weg.



Kort voor de rust verdedigde Onyedika opnieuw veel te laconiek en dit keer brak dat Club wél zuur op. Mignolet moest aan de noodrem trekken bij Frigan en de bal ging op de stip. Sayyadmanesh zette de penalty feilloos om en bracht Westerlo weer helemaal terug in de wedstrijd.



Bijna trok Club alsnog met twee goals voorsprong de kleedkamer in. Vermant, verrassend in de basis, pakte in de zestien uit met een knap nummer, maar Bolat hield hem van de 1-3. Bij Club zagen ze vervolgens ook een haakfout van de doelman op Vermant, maar de bal ging niet op de stip.