KV Mechelen stuurt onmondig KV Kortrijk met lege handen terug naar West-Vlaanderen

zo 20 oktober 2024 21:13

KV Mechelen einde 3 - 0 KV Kortrijk 20' - Geel - Kerim Mrabti 23' - Verv. Patrik Sigurdur Gunnarsson door Lucas Pirard 32' - Verv. Kerim Mrabti door Bilal Bafdili 32' - Geel - Bilal Bafdili 37' - Geel - Abdoulaye Sissako 45+4' - Doelpunt - Lion Lauberbach (1 - 0) 48' - Doelpunt - Bilal Bafdili (2 - 0) 55' - Doelpunt - Daam Foulon (3 - 0) 57' - Geel - Daam Foulon 61' - Verv. Nacho Ferri door Abdelkahar Kadri 61' - Verv. Abdoulaye Sissako door Tomoki Takamine 66' - Geel - Lion Lauberbach 67' - Verv. Patrick Pflücke door Rafik Belghali 79' - Verv. Brecht Dejaegere door Dion De Neve 79' - Verv. Takuro Kaneko door Iver Fossum 81' - Verv. Lion Lauberbach door Benito Raman 81' - Verv. Nikola Storm door Petter Dahl 88' - Geel - Aziz Ouattara Mohammed Jupiler Pro League - speeldag 11 - 20/10/24 - 19:15 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 45+4' Lion Lauberbach 45+4' Lion Lauberbach 1 - 0 48' Bilal Bafdili 48' Bilal Bafdili 2 - 0 55' Daam Foulon 55' Daam Foulon 3 - 0

In de afsluiter van de 11e speeldag in de Jupiler Pro League heeft KV Mechelen relatief eenvoudig de 3 punten thuis gehouden tegen een matig KV Kortrijk. Voor KV Mechelen was het de 4e thuiszege op een rij, waardoor de club aansluiting houdt met de top 3.

KV Mechelen - KV Kortrijk in een notendop sleutelmoment Als de kans op puntengewin voor Kortrijk al na de eerste helft aan een zijden draadje hing, waren twee snelle doelpunten kort na de rust de doodsteek. Na de 3-0 kon Mechelen zijn geliefde spel in de omschakeling spelen, KVK wist toen al hoe laat het was. man van de match Wanneer je na 90 minuten als wingback een assist, doelpunt én clean sheet achter je naam hebt, is er niets op je wedstrijd aan te merken. Daam Foulon deed het opnieuw uitstekend op de linkerflank, van zijn hersenschudding heeft hij duidelijk geen last meer. pechvogels van de dag Mrabti en Gunnarsson hebben toch even sterretjes gezien. Niet van het geleverde spel, wel door een keiharde botsing in de Kortrijkse zestien. Onvrijwillig en onvermijdelijk kruisten de wegen van beide heren, alle twee werden ze uiteindelijk naar de kant gehaald.

KV Kortrijk ging na zijn stuntzege tegen leider Genk op zoek naar bevestiging.



Dat moest gebeuren op bezoek bij KV Mechelen, dat stilaan een zwart beest werd voor de West-Vlamingen. In de laatste 5 confrontaties trok Malinois 5 keer aan het langste eind.



Geen zondagswandeling dus, en dat werd meteen duidelijk op het veld. Weinig kwaliteit aan de bal, veel beukwerk in de plaats.



Eerst mocht Dejaegere kennis maken met het bonkige lijf van Ouattara, daarna kwamen Mrabti en Gunnarsson onzacht in contact met elkaar.



Beide slachtoffers moesten (met wat vertraging) naar het ziekenhuis: die eerste heeft een rib gebroken en hoestte bloed, Gunnarsson heeft dan weer een serieuze bloeduitstorting aan zijn linkerbeen.



Zo lag het spel lang en vervelend veel stil, zo kregen we amper doelkansen te zien Achter de Kazerne.



Mrabti en Gunnarsson moesten beiden geblesseerd afhaken.

In de extra tijd van 10 minuten (!) in de eerste helft werd het geduld van het thuispubliek dan toch beloond.

Na een actie van Storm dwarrelde het leer met wat geluk door tot bij de vrije Lauberbach, de Duitser kon zo de bevrijdende 1-0 tegen het net tikken.

Sprankelend was het voetbal niet, maar dat interesseerde die van Mechelen aan het rustsignaal even geen moer.

Lauberbach kon zijn 3e van het seizoen vieren.

Al KVM wat de klok slaat

Kortrijk moest dringend uit een ander vaatje tappen als het überhaupt tot een kans wilde komen, maar het ging van kwaad naar erger.



Plots kreeg de thuisploeg ruimte in de omschakeling, KVM bewees nog maar eens dat ze dan op hun sterkst zijn.



Foulon schakelde met zijn controle handig Dewaele uit, Bafdili stond daarna uitstekend geposteerd voor doel om de voorsprong te verdubbelen.



Zeven minuten later was het weer van dat, deze keer met Foulon als afwerker van dienst. Van dichtbij knalde hij het leer in het dak van het doel. Plots was het 3-0, kansen creëren én die verzilveren lukte nu wel blindelings.



Het antwoord van KVK? Eén vrije schop van Kaneko die uiteenspatte op de onderkant van de lat, maar gevaarlijker dan dat werden de West-Vlamingen niet meer.



Integendeel: de 4-0 leek dichterbij dan de 3-1, maar KVM nam dan toch wat gas terug.



De strijd der KV's belandt zo in het mandje van de Mechelaars, die zichzelf naar plek 5 katapulteren. Kortrijk slaagt er maar niet in om twee wedstrijden op rij te winnen en blijft zo in het moeras van de JPL sputteren.

Daam Foulon: "Kortrijk kon in de tweede helft moeilijk volgen"

Besnik Hasi (trainer KV Mechelen): "We houden de 0 en maken twee mooie doelpunten, dus ik ben een tevreden coach. Ook na een moeilijke eerste helft zijn we blijven zoeken, na de rust betaalde zich dat uit. Chapeau voor de ploeg, want er was toch druk om te winnen. Mijn spelers hebben het slim aangepakt, ze gebruiken alle segmenten van het voetbalspelletje, dynamiek is belangrijk."



Daam Foulon (KV Mechelen): "Toch opnieuw de tweede overwinning op rij voor ons. Als je thuis 3-0 kan winnen, moet je altijd tevreden zijn. De match kwam traag op gang doordat het spel vaak stil lag, maar het openingsdoelpunt van Lion (Lauberbach) deed de match in ons voordeel kantelen."



"We wisselden in de tweede helft snel van kant, daardoor kon Kortrijk moeilijk volgen. Hoe ik mijn doelpunt binnen knalde? Ik heb er vooral niet te veel over nagedacht (lacht). Dat kun je denk ik wel zien in de manier waarop ik vierde (met een volleerde radslag, red.)."



Ahmed Touba (KV Mechelen): "Het resultaat is het belangrijkste, die 3-0 staat mooi. Ook het feit dat we een clean sheet konden pakken, is voor een verdediger altijd belangrijk. We drukten goed door in het begin van de tweede helft, daardoor zetten we onszelf in een zetel."

Alexandersson: "Die snelle goal na rust was een mentale klap voor mijn spelers"

Lucas Pirard (doelman KV Kortrijk): "Voor een doelman is het nooit makkelijk om in te vallen, maar ik kon me meteen focussen op mijn taak. We deden het niet slecht op de tegenaanval, maar het ontbrak ons aan de precisie in het beslissende deel. Als we eerlijk zijn, hebben we geen échte kansen gehad. Dat moeten we analyseren en daarmee aan de slag gaan."



Freyr Alexandersson (trainer KV Kortrijk): "In de eerste helft konden we onze voet naast die van hen zetten, maar dan geven we het weg op de counter. We verdedigden niet goed in die situaties, en laat die net beslissend zijn. De omschakelmomenten hebben ons de das omgedaan. Die snelle tegengoal net na rust was een mentale klap voor mijn spelers, dan is het moeilijk om recht te veren. Ik ben wel trots hoe ze altijd zijn blijven strijden, want het is dan makkelijk om de kopjes te laten hangen."



Nayel Mehssatou (KV Kortrijk): "We zijn teleurgesteld, dat moeten we ook zijn bij een zware nederlaag als deze. In een wedstrijd zijn er altijd zware momenten, daar loopt het nog te vaak fout. Bij een 1-0 achterstand moeten we meteen opnieuw leren focussen, zodat we de match niet zomaar uit handen geven."