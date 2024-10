KAA Gent geeft voorsprong weg tegen sterk STVV, dat ongeslagen blijft onder Mazzu

Gesterkt door de positieve resultaten van de laatste weken bekampten STVV en Gent elkaar vanaf de eerste minuut met open vizier. Na amper 5 minuten leverde dat ook meteen een eerste reuzekans op. Bertaccini stormde na geklungel in de Gent-defensie op Roef af, maar besloot te centraal.





Een minuut later kregen ook de bezoekers een dot van een kans. Max Dean had geen oog voor zijn ploegmaats en talmde vervolgens te lang om af te drukken. Weg kans.



Halfweg de eerste helft was het dan toch Gandelman die de ban brak. Watanabe verlengde een voorzet van Delorge tot aan de tweede paal, waar de Israeliër als een duivel uit een doosje opdook.



Nog geen minuut later voorkwam Kokubo een dubbele opdoffer door Dean opnieuw van een treffer te houden. Aan de overkant verslikte Zahiroleslam zich dan weer onbegrijpelijk in een botsende bal om de gelijkmaker tegen de touwen te jassen.



STVV bleef komen, maar kort voor de rust was het toch Gent dat nog de beste kans kreeg. Surdez trok zijn zevenmijlslaarzen aan, maar trof oog in oog met Kokubo de lat.