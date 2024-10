KV Mechelen smeert tienkoppig OH Leuven forfaitscore aan in Dijlederby en schuift top 6 binnen

za 5 oktober 2024 17:38

KV Mechelen einde 5 - 0 OH Leuven 12' - Rood - Federico Ricca 14' - Own goal - Chukwubuikem Ikwuemesi (1 - 0) 18' - Doelpunt - Rob Schoofs (2 - 0) 21' - Verv. Chukwubuikem Ikwuemesi door Takuma Ominami 27' - Geel - José Marsà 58' - Doelpunt - Lion Lauberbach (3 - 0) 59' - Verv. Siebe Schrijvers door Ezechiel Banzuzi 59' - Verv. Óscar Gil door Thibault Vlietinck 59' - Verv. Konan N'Dri door Hamza Mendyl 64' - Geel - Birger Verstraete 65' - Verv. Rafik Belghali door Sandy Walsh 72' - Verv. Birger Verstraete door Youssef Maziz 72' - Verv. Nikola Storm door Petter Dahl 74' - Geel - Ezechiel Banzuzi 77' - Doelpunt - Petter Dahl (4 - 0) 78' - Verv. Lion Lauberbach door Benito Raman 78' - Verv. Geoffry Hairemans door Patrick Pflücke 90+3' - Doelpunt - Bilal Bafdili (5 - 0) Jupiler Pro League - speeldag 10 - 05/10/24 - 16:00 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 14' Chukwubuikem Ikwuemesi 14' Chukwubuikem Ikwuemesi 1 - 0 18' Rob Schoofs 18' Rob Schoofs 2 - 0 58' Lion Lauberbach 58' Lion Lauberbach 3 - 0 77' Petter Dahl 77' Petter Dahl 4 - 0 90+3' Bilal Bafdili 90+3' Bilal Bafdili 5 - 0

In de Dijlederby heeft KV Mechelen uitgepakt met een demonstratie tegen OH Leuven. Na nog geen twintig minuten stond de thuisploeg al 2-0 voor tegen een mannetje minder, na vroeg rood voor Ricca. Lauberbach, Dahl en Bafdili dikten in de tweede helft nog aan tot de forfaitscore. KVM springt zo de top 6 binnen, OHL blijft hangen in de buik van het klassement.

KV Mechelen - OH Leuven in een notendop: Sleutelmoment De wedstrijd is amper 12 minuten ver wanneer Ricca uitgesloten wordt voor een trekfout op de doorgebroken Hairemans. Meteen daarna maakt Ikwuemesi een owngoal. Het is een dubbele opdoffer die OH Leuven niet meer te boven komt. Man van de match Nikola Storm was met twee assists de gangmaker bij KV Mechelen. Met een knappe tik in één tijd leidde hij de 2-0 van Schoofs in en ook de 3-0 van Lauberbach kwam er na zijn voorbereidend werk. Opvallend KV Mechelen begon met 2 op 12 aan de competitie, maar zit nu aan vier overwinningen in de laatste zes wedstrijden. Bij OH Leuven is de tendens net omgekeerd. Na zes wedstrijden zonder nederlaag zitten de Leuvenaars nu aan drie nederlagen in de laatste vier wedstrijden.

OHL incasseert tweeklapper na vroege uitsluiting

Dramatisch wedstrijdbegin voor OH Leuven in Mechelen. Na amper 18 minuten waren de Leuvenaars al tot tien herleid én stonden ze twee goals in het krijt tegen KV Mechelen.



De Leuvense ellende begon toen Ricca zich verkeek op een verre uittrap van De Wolf en aan de doorgebroken Hairemans ging hangen. Scheidsrechter De Cremer was onverbiddelijk: OHL stond na nauwelijks 12 minuten met een man minder.



Op de vrije trap na de rode kaart werd het bovendien nog wat erger voor de bezoekers. Hairemans slingerde de bal de zestien in en daar zorgde Ikwuemesi voor een pijnlijke owngoal.



OH Leuven was nauwelijks bekomen van die dubbele opdoffer of het incasseerde al een tweede goal. Mrabti maakte met een uitstekende pass meteen gebruik van de extra ruimte en op aangeven van Storm dikte aanvoerder Schoofs de Mechelse voorsprong aan.



De bezoekers konden desondanks toch nog een vuist maken. Maertens kwam tot twee keer toe dicht bij de aansluitingstreffer: eerst botste hij op een knappe redding van De Wolf, daarna vergat hij te profiteren van defensief geklungel bij de thuisploeg.



Aan de overkant zorgde Storm bijna voor een tweede assist, maar de kopbal van Lauberbach spatte uiteen op de paal.

KV Mechelen maakt feestje compleet met forfaitscore