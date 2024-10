LIVE (20.45 uur): Vindt Dender na magere 1 op 9 weer het goede ritme of springt Charleroi naar de 2e plek?

Charleroi-coach De Mil: "Veel ontgoocheling na Club"

De verloren punten tegen Club doen nog altijd pijn bij Charleroi, dat in de extra tijd pas de 1-1 slikte tegen 10 man. "De ontgoocheling was groot na de match en in de dagen nadien, want op basis van onze prestatie moesten we altijd winnen", verkondigde Rik De Mil.



"Maar je kan dit ook vanuit een ander standpunt bekijken en dit als een moment zien om beter te worden. Dit was onze eerste keer met 11 tegen 10. We moeten ook leren om ons voetbal gedurende 90 minuten te spelen, te blijven drukken en onze kansen af te werken."





"Als team kunnen we beter doen bij de laatste pass en in onze keuzes. Maar we mogen natuurlijk ook niet alles wat goed is vergeten."