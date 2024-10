Dender boekt deugddoende driepunter tegen onmondig Charleroi na vroege owngoal van doelman Koné

Dender wou zich herpakken na een magere 1 op 9 en Zorgane stak de thuisploeg na nog geen kwartier al ongewild een handje toe.



Met een ziekenhuisbal dwong hij Petris achteraan in de fout en op de daaropvolgende vrije trap sloeg Dender meteen toe. De knappe trap van Hens spatte uiteen op de lat, maar via de ongelukkige Koné ging de bal alsnog in doel.



Charleroi raakte in de jacht op de gelijkmaker amper aan doelrijpe kansen. Dender raakte niet onder de indruk van afgeweken schoten van Guiagon en Petris en een flauwe poging van Heymans was niet meer dan een opwarmertje voor Verrips.



Met de rust in zicht zat er plots veel meer kracht achter toen Heymans vanuit een scherpe hoek uithaalde, Verrips kreeg de bal snoeihard in zijn gezicht en zorgde zo voor een onorthodoxe redding. Ook in de extra tijd moest de doelman zich nog eens tonen op een schot van Bernier.