Cercle Brugge trekt met Europees vertrouwen naar nummer 2 Antwerp: "Vorig seizoen werd het 1-2"

Antwerp 9 op 9, Cercle 1 op 12

Cercle Brugge, dat vorig seizoen nog de Champions' Play-offs haalde, beleeft een bange competitiestart. Het staat met amper 2 zeges en al 5 nederlagen pas 15e. De voorbije weken verloor het met 3-0 op Club en 2-0 op KVM en met 2-3 van Genk. Vorige week leek het thuis tegen STVV eindelijk weer te lukken, maar in de slotminuten slikte het thuis nog de gelijkmaker.



Afgelopen week tankte Cercle evenwel vertrouwen in de Conference League met een 6-2-klapper tegen Sankt Gallen. Een nieuwe start, zien ze bij Cercle.



Antwerp is naar boven in het klassement gekropen door 9 op 9 tegen Union, Westerlo en Beerschot. Het vertrouwen bij de mannen van coach De Roeck is dus ook groot.