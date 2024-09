Westerlo komt met de schrik vrij tegen strijdlustig Standard na zinderende slotfase in Sclessin

Zó veel strijd dat het spectaculair werd. Standard en Westerlo leverden in Sclessin een ware zenuwslag. Hoewel de thuisploeg charmeerde met zijn enthousiasme, was het Westerlo dat telkens op het juiste moment tegenprikte. MVP Matija Frigan legde het intense duel met twee doelpunten in zijn plooi.

Er zit schwung in Standard, maar de Rouches hebben één groot probleem: scoren. Met slechts vijf treffers is het voorlopig de slechtst scorende ploeg in de Belgische competitie. Een Achilleshiel die vandaag nog eens tot uiting kwam.

Van vreugde naar verdriet in amper een minuutje. Op het uur zorgde Zeqiri vanaf de stip (eindelijk) voor een doelpunt voor Standard, maar bij de eerste de beste tegenaanval was het alweer prijs aan de overkant.

Hij was de gevaarlijkste man bij Westerlo vandaag en heeft dat tegen Standard ook verzilverd. Matija Frigan fnuikte tot twee keer toe de hoop van de Rouches met echte spitsengoaltjes. Hij verdubbelde zo zijn doelpuntenaantal in de Belgische competitie.

Een ferme zenuwslag in Sclessin.

Standard schoot verschroeiend uit de startblokken tegen Westerlo, maar kreeg al even snel het deksel op de neus (en dat zou niet de laatste keer zijn vanavond). Na amper vijf minuten duwde Frigan het enthousiasme van de thuisploeg de kop in.



Toch lieten de Rouches hun hoofd niet zakken. Hoewel het niet kon verstoppen dat het scorend vermogen en creativiteit mist in de gevarenzone, leverde het een strijd die zelfs de eeuwige criticasters in Sclessin deed smullen.



Bijna beloonde de thuisploeg zich dan ook met een van de levensgevaarlijke stilstaande fases van Bulat, maar twee keer in evenveel seconden stond de paal in de weg. Tekenend voor het efficiëntieprobleem?



Pas op het uur kon de thuisploeg dan toch de ban breken. Na opnieuw een vurig begin van de tweede helft werd de bal op de stip gelegd door scheidsrechter Bram Van Driessche, die ondanks een VAR-interventie voet bij stuk hield.



De elfmeter was een koud kunstje voor Zeqiri, maar terwijl de vreugdegezangen nog bezig waren, werd het plots weer muisstil in Sclessin. Amper een minuut na de gelijkmaker kapte Frigan zich aan de overkant vrij om de 1-2 al tegen het net te prikken.



Standard knutselde nog een zinderend slotoffensief in elkaar en zag de jonge invaller Isaac Price nog bijna voor de gelijkmaker zorgen, maar Westerlo trok de deugddoende overwinning toch gewoon over de streep.