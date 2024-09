LIVE: Genk geraakt niet uit eerste versnelling tegen stevig Mechelen

Fink vol zelfvertrouwen

Thorsten Fink ziet zijn ploeg goed draaien de afgelopen weken. Met 18 op 18 is Genk de fiere leider in eerste klasse.





"We zijn in erg goede vorm", knikt de trainer bij Stef Wijnants. "We hebben hard gewerkt om deze positie af te dwingen, die willen we ook vasthouden. Uiteraard hebben we nauwelijks iets veranderd in onze wedstrijdaanpak richting KV Mechelen."







Geeft de leiderspositie Genk vleugels? "Dat we 6 punten voor staan, betekent dat we veel zelfvertrouwen hebben en de machine goed draait. Maar het is slechts een voorlopige positie. Het seizoen is nog jong en er kan nog zo veel veranderen. We willen gewoon de fans verwennen met goed voetbal."