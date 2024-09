Toby Alderweireld bevrijdt Antwerp na bewogen en VAR-overgoten partij in Westerlo

za 21 september 2024 20:18

Westerlo einde 1 - 2 Antwerp 32' - Geel - Arthur Piedfort 33' - Geel - Matija Frigan 41' - Doelpunt - Toby Alderweireld (0 - 1) 45' - Doelpunt - Matija Frigan (1 - 1) 63' - Verv. Jelle Bataille door Dennis Praet 68' - Verv. Arthur Piedfort door Josimar Alcócer 74' - Geel - Bryan Reynolds 80' - Verv. Bryan Reynolds door Jordan Bos 82' - Geel - Vincent Janssen 84' - Verv. Jacob Ondrejka door Victor Udoh 84' - Verv. Gyrano Kerk door Anthony Valencia 90+4' - Geel - Luka Vuskovic 90+4' - Doelpunt - Toby Alderweireld (1 - 2) Jupiler Pro League - speeldag 8 - 21/09/24 - 18:16 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 41' Toby Alderweireld 0 - 1 Toby Alderweireld 41' 45' Matija Frigan 45' Matija Frigan 1 - 1 90+4' Toby Alderweireld 1 - 2 Toby Alderweireld 90+4'

Een wedstrijd die alle kanten uit kon, werd beslist door Toby Alderweireld. De verdediger van Antwerp kopte twee keer raak tegen Westerlo, wat zijn ploeg een felbevochten zege opleverde. Ook de VAR speelde een hoofdrol in 't Kuipje. 4 (lange) interventies en 2 afgekeurde goals bezorgden Erik Lambrechts en de zijnen overuren. The Great Old maalt er niet om, de thuisploeg blijft puntenloos achter na een bewogen partij.



Westerlo - Antwerp in een notendop: Sleutelmoment Een billijk gelijkspel lijkt in de maak tot in de extra tijd Antwerp alsnog de volle buit pakt. Bolat gaat al springen voordat Alderweireld de bal raakt en ziet diens kopbal vervolgens over zich in doel vliegen. Een pijnlijk moment voor de Westelse doelman, dat zijn team een punt kost. Man van de match Twee stilstaande fases, twee kopbaldoelpunten. Toby Alderweireld maakte in het Kuipje het verschil voor Antwerp. Met de nodige medewerking van de thuisploeg. Alderweireld kreeg bij zijn eerste goal te veel ruimte, bij zijn tweede ging Bolat in de fout. Opvallend Drukke avond voor videoref Nathan Verboomen. Maar liefst vier keer moest de VAR tussenbeide komen, telkens met een juist advies. Doelpunten van Janssen en Chery werden afgekeurd voor buitenspel en Westerlo kreeg op aangeven van de VAR een penalty, maar werd er ook één afgenomen.

Frigan zet penaltymisser recht na openingsgoal van Alderweireld

Na een magere 2 op 12 zou de twijfel al eens kunnen toeslaan, maar daarvan was niks te merken bij Westerlo. De thuisploeg begon vrank en vrij aan de wedstrijd en duwde Antwerp in het defensief. Lammens werd al vroeg op de proef gesteld door de bedrijvige Sayyadmanesh.



Ook Bolat moest zich onderscheiden toen Bataille aan het kanon ging staan en na een ruim een kwartier was de Westelse doelman geklopt toen Janssen de bal van dichtbij in doel devieerde. De vlag ging evenwel de hoogte, een beslissing die de VAR bevestigde.



Op het halfuur moest videoref Nathan Verboomen opnieuw aan de bak na een mogelijke penaltyovertreding van Lammens op Devine. De bal ging uiteindelijk op de stip, maar Lammens zette zijn foutje zelf recht met een knappe redding op het schot van Frigan.



Een domper voor de thuisploeg en met de rust in zicht volgde een nieuwe klap. Alderweireld kreeg te veel ruimte op een hoekschop en kopte de openingstreffer onhoudbaar in doel.



Westerlo reageerde amper enkele minuten later al. Frigan veegde zijn penaltymisser uit met een knappe actie. Van den Bosch werd simpel uitgekapt en Lammens kon het krachtige schot onvoldoende beroeren: 1-1.

Koude douche voor Westerlo

Ook in de tweede helft was de VAR geen rust gegund. Op het uur wees scheidsrechter Lambrechts naar de stip voor hands van Corbanie, maar de VAR had voorafgaand buitenspel van Rommens gezien. Lambrechts moest opnieuw naar de monitor en draaide zijn beslissing terug.



Antwerp kwam met de schrik vrij en sloeg enkele minuten bijna zelf toe. Bijna, want alleen voor Bolat besloot Kerk met een gekraakt schot nipt voorlangs.

Twintig minuten voor het einde speelde de Antwerp-spits opnieuw een cruciale rol. Hij stond buitenspel én in de baan van het schot toen Chery uit het niks raak trof met een verre knal. De VAR moest opnieuw tussenbeide en na de openingsgoal van Janssen werd weer een Antwerp-goal afgekeurd.



De wedstrijd leek af te stevenen op een billijk gelijkspel, maar in de extra tijd trakteerde Antwerp Westerlo nog op een koude douche. Chery schilderde een vrije trap op het hoofd van Alderweireld. Vanuit een scherpe hoek kopte die zijn tweede van de avond over Bolat, die zeker niet vrijuit ging.



Antwerp pakt zo zes op zes, Westerlo blijft met een pijnlijke 2 op 15 achter.

Alderweireld kopte in de 94e minuut de winnende goal binnen.

Alderweireld: "Op een diefje gewonnen"

Toby Alderweireld (Antwerp): "Het was niet onze beste match. We hebben misschien op een diefje gewonnen, maar de afgelopen weken verdienden we meer en kregen we dat niet. Nu hebben we misschien meer gepakt dan we verdienden. Het is zeker in uitwedstrijden belangrijk om de drie punten te pakken. Westerlo is gewoon een heel goede ploeg en wij kwamen niet in ons spel. We hebben uiteindelijk goed gevochten en de winst gepakt. Twee keer scoren is me nog niet vaak overkomen. Drie keer in heel mijn carrière en drie keer voor Antwerp. Ik ben heel tevreden. Volgende week is het de derby tegen Beerschot, dit is goed voor het vertrouwen."





"Het was niet onze beste match. We hebben misschien op een diefje gewonnen, maar de afgelopen weken verdienden we meer en kregen we dat niet. Nu hebben we misschien meer gepakt dan we verdienden. Het is zeker in uitwedstrijden belangrijk om de drie punten te pakken. Westerlo is gewoon een heel goede ploeg en wij kwamen niet in ons spel. We hebben uiteindelijk goed gevochten en de winst gepakt. Twee keer scoren is me nog niet vaak overkomen. Drie keer in heel mijn carrière en drie keer voor Antwerp. Ik ben heel tevreden. Volgende week is het de derby tegen Beerschot, dit is goed voor het vertrouwen." Dogucan Haspolat (Westerlo): "We hadden minstens een punt verdiend. Het is heel zuur om in de slotminuten nog die goal binnen te krijgen. We hadden de bal gewoon moeten wegschieten in plaats van nog te proberen te voetballen. Schiet die bal gewoon weg en dan heb je geen overtreding tegen en ontstaat er geen gevaarlijk moment. Nu was dat er wel en je weet dat ze sterke koppers hebben. Het was gewoon een domme fout. Twee keer een doelpunt slikken op een stilstaande fase, dat mag ook gewoon niet gebeuren. Ik denk dat wij gevaarlijker waren dan Antwerp. In de tweede helft hadden we de match een hele tijd onder controle. Als je dan scoort, dan win je de wedstrijd. Je mag hier gewoon nooit verliezen."