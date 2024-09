Leider Racing Genk gaat tegen promovendus Dender op zoek naar een 18 op 18

Stoomt Genk door?

Na de 1 op 6 heeft Genk zijn slappe competitiestart helemaal goedgemaakt met een 15 op 15. Onder Thorsten Fink voetballen de Limburgers frank en vrij, in het klassement prijken ze helemaal bovenaan.



Tegen promovendus Dender gaat Genk zondag op zoek naar een zesde zege op een rij. De ploeg van coach Vince Euvrard speelde dit seizoen wel al gelijk tegen vicekampioen Union en het ging winnen in Gent. Houdt Dender nu ook de leider in bedwang?



Volg het op deze pagina live met tekstupdates om 18.30 uur.